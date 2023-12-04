游淑慧曝37年前剪報　蕭美琴是華裔美籍

蕭美琴1986年考上台南女中的剪報。(照片：蕭美琴臉書) 中評社台北12月4日電／針對民進黨2024副手候選人蕭美琴的國籍爭議，中國國民黨“立委”候選人游淑慧今天在臉書PO出一張37年前剪報，是蕭美琴於1986年以“華裔美籍”身份考上台南女中。該報導還稱，可惜放榜時，她已赴美，準備在“故鄉”紐澤西州讀高中。



而該張剪報圖片是蕭美琴今年9月7日在自己臉書貼出，蕭說：“媽媽要清空房子要搬家，清出幾箱數十年前從台灣念舊帶到美國的東西，從當年的台南師專附小到後甲國中。覺得小時候調皮搗蛋有點壞，能考上台南女中也算幸運。總之是好多回憶！”



對於蕭美琴是否符合選罷法規定的“副總統”參選資格，游淑慧連日來提出質疑。



游淑慧日前指出，2009年、14年前，蕭美琴曾在自述的報導指出，2000年，為什麼當時不能放棄美國國籍，是因為當時她放棄美國籍，就變成無國籍人。（那她“中華民國”國籍去那了？）



游淑慧也質疑，2009年時，蕭美琴曾描述她2002年成功申請宣誓成“中華民國”國民的過程。根據游淑慧貼出的蕭美琴口述報導指出，“因為我在日本出生，媽媽是美國人，從小衹有美國籍，如果放棄，就變成無國籍。為了申請“中華民國”國籍及護照，我幾乎跑斷腿……。”



游淑慧今日上午繼續在臉書發文說，她覺得很有趣，蕭美琴國籍爭議被點出後，昨天有很多人都紛紛為蕭美琴國籍問題幫忙解釋，包括醫師、律師和旁觀者，大家用法律、用自己認知的經驗。連國民黨高雄市議員邱于軒都打來問，“民進黨有可能犯這種扯呆錯誤嗎？”



游淑慧說，她當然知道，父親是“中華民國”籍小孩子一出生就自然擁有國籍，“除非他們移民時放棄過”，這是大家都知道的常識，但問題來了，“當年的蕭美琴不知道嗎？”

