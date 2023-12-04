蕭美琴國籍爭議　藍委要求蔡政府公開資料

李德維。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北12月4日電（記者 俞敦平）國民黨台北市議員游淑慧昨日在臉書上引用過去報導，質疑民進黨2024大選副手候選人蕭美琴曾經放棄過“中華民國”國籍，因此不符合正副“總統”參選資格。國民黨“立委”李德維與游毓蘭4日上午於“立法院”受訪時，針對的國籍爭議問題發表看法，要求“內政部”應該公開透明地說明蕭美琴的國籍狀況。



民進黨2024大選副手候選人蕭美琴的國籍問題，引發國民黨的質疑。國民黨台北市議員游淑慧昨日在臉書上，翻出過去的新聞報導，指出蕭美琴曾經表示，她在2002年參選“立委”前，才放棄美國籍，並取得“中華民國”國籍和身分證。游淑慧質疑，蕭美琴是否曾經中斷或回復過“中華民國”國籍，是否符合正副“總統”參選資格。



李德維表示，“內政部”應該有所有候選人的相關資料，而候選人也應該對社會大眾公開透明，不應該以個人隱私為借口來遮掩真相。他認為，國籍的爭議很簡單，只要查看戶政資料就能講清楚，不必拖延或模糊。



游毓蘭則指出，蕭美琴的國籍問題有很多疑點，例如她在未成年時曾經親口說要回到她的家鄉美國紐澤西州就讀高中，而且她在接受聯合報專訪時也提到她在2000年之前沒有辦法申請身分證，必須要靠參選“立委”才拿到身分證。她質疑，蕭美琴如果是“中華民國”國民之女，不管在什麼地方出生，她都應該具有“中華民國”國籍，而不會因為沒有身分證而失去國籍。她懷疑，蕭美琴的父親蕭清芬在日本時是否已經放棄了“中華民國”國籍，導致蕭美琴無法取得國籍。她也擔心，現在的政府為了保護蕭美琴，可能會封存或修改蕭美琴或蕭清芬的戶籍資料，以掩蓋真相。她呼籲，蔡政府應該公開這些資料，讓社會大眾知道蕭美琴的真實國籍。