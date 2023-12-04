我國鐵路建設進入密集投產期

11月28日，在杭州至德清市域鐵路上，工程技術人員操作軌道車進行鋪軌作業。 中評社北京12月4日電／據人民日報報導，高原開來動車。麗香鐵路開通運營、川青鐵路四川首段通車，11月底，雲南迪慶藏族自治州、四川阿壩藏族羌族自治州陸續結束不通鐵路的歷史。



高鐵開進機場。津興城際鐵路正在進行試運行，年內將正式開通。屆時，從北京大興機場可乘坐高鐵直達天津，“軌道上的京津冀”再添新筆畫。



國鐵集團數據顯示：1至10月，全國鐵路完成固定資產投資5726億元、同比增長7.2%；全年鐵路有望完成固定資產投資7600億元以上，預計投產新線3000公里以上。



臨近年底，全國鐵路建設進入密集投產期：昌景黃高鐵開通在即，標誌著杭昌高鐵即將全線貫通；廣西防城港至東興鐵路12月2日啟動試運行，中越邊境城市東興即將接入全國鐵路網……



尤其是西部地區，因地質複雜一直是鐵路建設的“硬骨頭”。今年以來，隨著貴南高鐵、川青鐵路、麗香鐵路、成自宜高鐵等一批鐵路工程取得新進展，西部鐵路建設跑出“加速度”。數據顯示：1至10月，重慶、四川、貴州在建鐵路項目完成固定資產投資844.6億元，同比增長20.23%。



啃“硬骨頭”，難度多大？川青鐵路從成都平原向青藏高原過渡，11次穿越活動斷裂帶，被設計單位列為國內最難修的鐵路之一。中鐵十二局項目總工王曉光坦言，榴桐寨隧道是自己參與過的最難修隧道，全長16.4公里，列車通過5分鐘，工程建設用了10年。



啃“硬骨頭”，意義何在？王曉光說：“整個施工過程，走兩步、退一步，但堅持走下去，才能走出西部地區對外聯通的‘高速路’。”川青鐵路開通前一天，67歲的四川茂縣居民劉永明給在廣州的女兒發去消息：“動車開到家門口了，今年過年，你們全家一定要回來。”



隨著我國鐵路投資增長，全球最大高速鐵路網持續加密：在黑龍江，最北高鐵哈伊高鐵建設迎來新進展，在建最北端高鐵站——伊春西站完成封頂；在廣東，汕汕高鐵汕尾至汕頭南段11月25日進入試運行階段，進入開通運營倒計時模式；在陝西，備受矚目的延安至榆林高速鐵路開工，黃土地上的“幸福路”持續鋪展。



數據顯示：1至11月，全國鐵路投產新線1636公里，其中高鐵1488公里；截至11月底，全國鐵路營業里程達15.55萬公里，其中高鐵4.37萬公里。



風潮湧動，盛景如斯。前10月，全國鐵路貨運總發送量41.72億噸、同比增長0.7%，客運發送量32.85億人次、同比增長119%。依托一條條鐵路，流動的中國更加生機勃勃。