蕭美琴：對吳欣盈印象不壞　欠缺政治經驗

民進黨副手候選人蕭美琴接受媒體採訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月4日電（記者 方敬為）民進黨副手候選人蕭美琴與民眾黨副手候選人吳欣盈近期都發生國籍爭議，蕭美琴今天到台中跑輔選行程，被問到對吳有何評價？蕭回應表示，對吳欣盈印象不壞，她與吳都對國際事務有熱忱，但不同的是，吳欣盈的政治經驗欠缺，她則相對身經百戰。



吳欣盈日前被質疑未放棄美國國籍，不符參選資格；蕭美琴也陷入相關爭議，白、綠副手人選的國籍問題接連成為選戰焦點。蕭美琴4日到台中輔選民進黨“立委”選將，第一場與“立委”候選人林靜儀合體車隊掃街，媒體問蕭是否有“同病相憐”之感，怎麼評價吳欣盈？



蕭美琴回應，她在美國服務期間曾經見過吳欣盈兩次，吳到訪台灣駐美代表處，兩人有碰過面，吳欣盈二度到訪也是因為對外交事務相當熱衷，讓她有機會短暫的與吳見面跟認識，那個時候對吳欣盈的印象不壞。



蕭美琴說，吳欣盈受過很好的教育，對國際事務很熱衷，但是也可以看出來，吳欣盈對政治經驗欠缺，比較陌生一點，畢竟對方從政時間比較短，相信未來競選的日子也會比較辛苦。她這次投入大選層級的選戰當然也很辛苦，但不同之處在於，她是千錘百煉，已經身經百戰走過來了。