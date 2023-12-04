資金供給有力　基建投資增速有望小幅上行

（來源：新華社） 中評社北京12月4日電／據經濟參考報報導，近期，各地集中啟動新一批重大項目建設，在建項目也加快建設進度。專家預計，在專項債資金及銀行配套貸款跟進支持下，年底前一些基建項目將加快形成實物工作量；年底前5000億增發國債資金投入使用，也會對基建投資形成有力支撐。預計年底基建投資增速有望回穩、小幅上行。



近日，C6008首發動車組列車緩緩啟動駛出茂縣站，川（四川）青（青海）鐵路青白江東至鎮江關段開通運營，川西北迎來了首條動車線路。



據瞭解，川青鐵路青白江東至鎮江關段是我國“八縱八橫”高鐵網蘭州、西寧至廣州通道的組成部分，沿線地質條件複雜，施工難度大。各參建單位高效推進工程建設，確保了工程如期建成。該線路開通運營後，川西北高原正式進入“動車時代”。



中長期高速鐵路網“八縱八橫”中蘭（西）廣高鐵通道的組成部分——西成鐵路四川段也按下了項目施工“快進鍵”。近日，由中鐵二局承建的西成鐵路包座隧道一號斜井正式挑頂進入正洞，這是四川段首次由斜井進入正洞進行施工。



“該隧道斜井為Ⅰ級風險隧道，需克服高寒、湧水、岩體軟質等難點問題。項目部加強全過程隧道監控量測和地表沉降觀測，確保隧道施工順利推進。”中鐵二局西成鐵路項目部負責人對記者說。據悉，新建西成鐵路全長832.9千米，其中四川省境內新建長度172.6千米，設計時速200公里。建成後，將加強“絲綢之路經濟帶”和“長江經濟帶”聯繫，促進區域經濟協調發展。



此外，記者瞭解到，當前多地正搶抓增發國債等機遇，圍繞重大水利、應急裝備設備、城市防洪排澇等領域謀劃新一批重大項目。部分地區已經展開項目建設前期工作。



重大項目投資量大、關聯度高，對投資的帶動作用明顯。今年以來，大項目投資貢獻率提高。國家統計局數據顯示，今年前10個月，計劃總投資億元及以上項目投資同比增長9.9%，增速比全部固定資產投資高7.0個百分點；對全部固定資產投資增長的貢獻率比前三季度提高3.8個百分點。

