侯酸柯大巨蛋拖8年　黃珊珊回嗆誰留爛攤子

民眾黨不分區“立委”候選人黃珊珊。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月4日電（記者 鄭羿菲）台北大巨蛋3日舉辦首場賽事，民眾熱烈關注，中國國民黨2024候選人侯友宜發文酸台灣民眾黨2024候選人柯文哲“一拖8年”。柯文哲競選總幹事、不分區“立委”候選人首席黃珊珊4日反嗆，爛攤子是誰留下的？請侯搞清楚再來說。她提醒道，雙北相關工程到現在為止，新北也沒把該做的事做完，包括環狀線、八里污水廠等，很多事我們都沒拿出來說。



台北大巨蛋3日舉辦首場賽事，侯友宜在臉書發文，意有所指的表示，這座大巨蛋為何不能早點完成，一拖就8年，更點名國民黨台北市長蔣萬安只用1年的時間證明，為政者的魄力與執行力在一個城市的治理有多關鍵。



台灣民眾黨4日上午召開不分區“立委”候選人“司法改革”記者會，公布第二波共同政見“公平正義的司法”，具體指出現行司法問題，並提出改革訴求。民眾黨不分區“立委”黃珊珊、黃國昌、排名第13名的台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳等人出席。



黃珊珊會後接受媒體訪問表示，侯友宜不知道台北市做了哪些事嗎？這8年，台北市就是讓一個在國民黨前台北市長馬英九、郝龍斌任內，沒有按圖施工的遠雄重新回到按圖施工，大巨蛋是誰留下的爛攤子？我們花了8年的時間重新讓大巨蛋回到正軌。

