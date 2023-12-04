民進黨喊和平但積極備戰　游毓蘭批自相矛盾

藍委游毓蘭。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月4日電（記者 俞敦平）蔡英文4日上午親自主持戰術戰傷及災難事故救護訓練大樓啟用典禮。中國國民黨“立委”游毓蘭對4日上午於“立院”受訪時，對於民進黨口口聲聲說要維護台海和平，但卻又建設了戰術戰傷及災難事故救護訓練大樓表達不滿。她認為，蔡政府在對外宣稱中國大陸沒有攻台的打算，但在對內卻在積極備戰，這是一種自相矛盾的態度。



為了提升軍隊在戰場和災難環境的救護能力，“國防部”在“國防”醫學院衛勤訓練中心建置了＂戰術戰傷及災難事故救護訓練大樓＂，這是台灣首座結合AI技術和虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）等技術的救護訓練場所。蔡英文4日親自主持落成啟用典禮，並視察各項訓練系統。蔡表示，這棟大樓將提供國軍更周全的保護，並期許軍民合作，強化社會防衛，確保緊急應變機制的效能。



藍委游毓蘭，對於蔡英文到“國防”醫學院衛勤訓練中心主持“戰術戰傷及災難事故救護訓練大樓”的落成啟用典禮，表示強烈不滿。她認為，蔡政府在對外宣稱中國大陸沒有攻台的打算，但在對內卻在積極備戰，這是一種自相矛盾的態度。



游毓蘭指出，不只是“國防部”在進行各種戰場上的傷患救治訓練，就連替代役的青年也要學習如何使用槍枝射擊。她警告，如果票投給民進黨，不是衹有青年上戰場，而是全民上戰場。民進黨2024大選候選人賴清德是一個“台獨”的信仰者，這是國際間沒有辦法放心的主要原因。