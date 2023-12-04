首屆中國國際供應鏈促進博覽會觀察

（來源：新華社） 中評社北京12月4日電／據新華社報導，這是一場不同尋常的博覽會——全球首個以供應鏈為主題的國家級展會，既展示產品，也展示產業鏈條和生態，推動上中下游銜接、大中小企業融通；



這是推進高水平對外開放的新窗口——以“鏈”為媒，凝聚開放共識，為構築安全穩定、暢通高效、開放包容、互利共贏的全球產業鏈供應鏈體系匯聚力量。



12月2日，首屆中國國際供應鏈促進博覽會在北京閉幕。500餘家中外企業和機構參展，一系列“鏈”上合作密集展開……在世界經濟下行壓力增大的背景下，人氣超高的鏈博會為各方提供更多市場機遇、投資機遇、增長機遇，也傳遞出以開放創新“鏈”接未來的強音。



把握“鏈”上機遇，結出合作碩果



展區內，人頭攢動，不同膚色的展商和客戶深入交流，尋找新的機遇；論壇上，各界代表踴躍發言，從不同角度提出加強全球產業鏈供應鏈合作的建議……首屆鏈博會上，“鏈”上的活力隨處可見。



“場面比想象中更加火爆！”迎客、接洽，這幾天，廈門信達供應鏈人力行政中心總經理李星迪馬不停蹄，“很多企業前來對接，宣傳册和名片很快就發完。我們要趁熱打鐵，加快把展示變成訂單。”



共享商機，一項項新合作達成——



沃爾沃汽車與雲鋁股份簽訂可持續鋁價值鏈合作備忘錄；中國通用技術集團與GE醫療將在醫療影像數字化領域開展深度合作；國貿股份與晶澳科技、中瓴星能等企業達成多項新能源產業合作……5天展會，中外客商雲集，“鏈”上簽約紛紛落地。

