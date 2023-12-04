吳欣盈赴杜拜出席氣候會議　黃珊珊駁避風頭

柯文哲競選總幹事黃珊珊。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月4日電（記者 鄭羿菲）距離大選投票日只剩40天，民眾黨2024副手候選人吳欣盈還深陷國籍爭議，“中選會”明天就要公布查核結果，但吳今天就要飛往杜拜出席2023年聯合國氣候變化大會（COP28），是為了避風頭嗎？柯文哲競選總幹事黃珊珊回應，吳欣盈是代表“立法院”去參加COP28，是代表台灣民眾黨，這是早就定好的行程，沒有人要去避什麼風頭。



台灣民眾黨2024候選人柯文哲日前爆料有人開價2億美元擔任副手，還點名余姓商人、季將軍、魏先生”等人，民進黨賴清德競選總主委姚立明要求“中國有動力、能力、管道做這些事，希望司法機關調查，即便選完也不能放過去！”柯文哲競選總幹事黃珊珊4日反酸，沒有抗中保台就不會選舉了？姚大概還停留在2014年前。



台灣民眾黨4日上午召開不分區“立委”候選人“司法改革”記者會，公布第二波公同政見“公平正義的司法”，具體指出現行司法問題，並提出改革訴求。民眾黨不分區“立委”黃珊珊、黃國昌、排名第13名的台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳等人出席。



黃珊珊會後接受媒體訪問表示，柯文哲講得很清楚，就是騙子跟掮客到處都是、詐騙集團到處都是，她不知道原來這還要驚動到姚立明這個民進黨2024候選人賴清德競選總主委，重點是沒有中國大陸、抗中，民進黨就不會選舉了嗎？不用什麼事情都扯到抗中保台，姚立明大概還停留在2014年以前。

