11月24日，在“育鯤”輪上實習的學生給參觀市民介紹船上設施。（來源：新華社） 中評社北京12月4日電／據新華社報導，“育鯤”輪：國際航運中心的特別訪客



“嗚——”隨著一聲長長的汽笛，一艘載有151名師生、39名船員的白色艦艇近日靠泊香港尖沙咀海運碼頭，開啟為期一周的訪港之旅。



這艘船叫“育鯤”輪，是大連海事大學專用遠洋教學實習船。船上高懸的五彩旗幟在海風中舞動，在游人如織的維多利亞港畔吸引了不少市民的注意。



2015年、2017年“育鯤”輪到訪過香港，受到本地民眾的熱烈歡迎；這一次，應“香港海運周2023”活動邀請，它又回來了。“我們用艦艇上最隆重的禮儀——掛滿旗，向香港這座國際航運中心致以最崇高的敬意和最誠摯的祝福。”船長李連博說，



“育鯤”輪上的青春軌跡



“北冥有魚，其名為鯤。鯤之大，不知其幾千里也”，全長116米、寬18米的“育鯤”輪，融合了現代科技與《莊子·逍遙游》的美好神話，是中國首艘自行開發設計、引進關鍵設備的專用航海教學實習船，也是目前世界上最先進的專用遠洋教學實習船之一。



“駕駛台、甲板、機艙，處處都是實踐教學場地；船長、輪機長、大副，每一位船員都是學生的指導老師。”李連博說，“從理論到實踐，學生可以在‘育鯤’輪上進行‘一站式’學習。”



雖為校船，但登上“育鯤”輪實習的不止本校學生。2018年起，每年有最多30位香港學生也被加入上船實習的名單中。



今年8月，香港理工大學國際航運及物流管理專業學生劉振安，就和其他20多名香港大學生們一起，前往遼寧大連登船參與暑期實習計劃。

