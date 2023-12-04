侯康25年前公車挾持案結緣　稱再合作會成功

左起侯友宜競選總部發言人柯志恩、國民黨2024候選人侯友宜、副手趙少康。（中評社 張嘉文攝） 中評社新北12月4日電（記者 張嘉文）中國國民黨2024候選人侯友宜今天和副手趙少康共同召開記者會，回顧1998年台灣史上第一次“思覺失調患者挾持公車”事件，也是兩人因此結緣合作的案件。侯友宜說，人生有時候是個緣分，25年前兩人都臨危受命，這次同樣並肩作戰，現在狀況就跟當年一起解救人質一樣，是希望讓台灣人民更安全，也是在救人。



1998年4月27日，台北客運243路公車遭精神障礙男子陳能評挾持，陳嫌持3把菜刀脅迫公車司機，將車開到“財政部”的財稅中心前，並要求要和擔任廣播主持人的趙少康及擔任“立委”的郝龍斌見面。侯友宜當時是刑事局副局長，也被長官要求出面與嫌犯談判，力保車上乘客的安全。



主持這場記者會的侯友宜、趙少康競選總部發言人柯志恩指出，上個月侯友宜、趙少康完成登記後“侯康配”正式組成，外界好奇兩人關係，其實早在25年前台灣史上第一次的“公車挾持人質事件”就結緣，最後在經過包括侯友宜、趙少康、郝龍斌等多人努力之下，順利平安落幕。



侯友宜回憶說，大批人質遭挾持的危機處理，就是最優先保護人質，當時上層曾下令攻堅要求狙擊手開槍，但嫌犯與人質實在太近，他立刻喊停，因為車上都是老弱婦孺。

