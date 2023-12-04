2023年“一丹獎”在香港頒獎

（來源：新華社） 中評社香港12月4日電／據人民網報導，全球最大教育單項獎“一丹獎”3日晚在香港舉行頒獎典禮。美國亞利桑那州立大學教授季清華和民眾大學創始人兼校長夏·雷謝夫分別獲得“一丹教育研究獎”和“一丹教育發展獎”。



香港特區行政長官李家超出席頒獎典禮並為兩位獲獎者頒獎。他表示，教育可幫助建設更加公平和包容的世界，很榮幸香港成為“一丹獎”的發源地。特區政府致力將香港發展成為國際專上教育樞紐，希望借此吸引更多傑出人才來港就學及進行研究。



“一丹獎”創辦人陳一丹在頒獎典禮上致辭對獲獎者表示祝賀和感謝，並鼓勵大家一起努力將最佳教育理念廣泛落地，幫助年輕人去學習和合作，將所學應用於解決現實世界的問題，充分發揮自身才能。



季清華因提出名為“ICAP”的認知互動理論，獲頒2023年“一丹教育研究獎”。ICAP框架幫助教師更深入地瞭解學生的學習方式，從而更有針對性地制定教學計劃與活動，提升學生的學習成效。



夏·雷謝夫因推動教育公平與普惠，獲頒2023年“一丹教育發展獎”。他在2009年創辦了一所免學費、非盈利性質的美國在線學歷教育平台，使更多學生能獲得優質的高等教育機會。



“一丹獎”創立於2016年，其願景為“以教育提升人類福祉”。每位“一丹獎”得獎者獲頒一枚純金獎牌及3000萬港元獎勵，其中一半為現金獎，另一半為項目資金，旨在幫助得獎者擴大教育項目規模。