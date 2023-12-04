“範長江行動”十周年慶典在香港舉行

（來源：新華社） 中評社香港12月4日電／據人民網報導，大型青年活動“範長江行動”十周年慶典3日在香港隆重舉行。該活動旨在通過組織香港青年學子重走範長江當年採訪之路，讓學生們在實地採訪中切實瞭解祖國的璀璨文化、悠久歷史和發展成就。



範長江是中國著名記者。1935年，他歷時10個月，行程6000餘裡，足跡涉及四川、陝西、甘肅、青海和內蒙古五個省區，以一個記者的獨特眼光，首次向世人披露了紅軍長征和陝北革命根據地的真實情況，並將旅行沿途見聞著成《中國的西北角》一書。



香港特區行政長官李家超當日發表視頻致辭說，特區政府不遺餘力在社會建立以愛國愛港為核心、與“一國兩制”方針相適應的主流價值觀，同時需要社會各界一同貢獻力量。“範長江行動”將愛國教育融入專業培訓中，讓香港青年成為心懷家國、有德有才的未來棟梁。期待各位同學把握好學習機會，將來投身傳媒行業時學以致用，做新一代說故事的人，傳揚國家和香港的真實好故事。



香港大公文匯傳媒集團董事長兼總編輯、“範長江行動”同學會主席李大宏致辭時表示，十年來，大批香港傳媒學子一路行走、體驗、思考和寫作，足跡遍布全國逾百個城市，走訪了8個“一帶一路”共建國家，在香港和內地乃至世界各地之間，架起一道道溝通的橋梁。他表示，“範長江行動”培養了一批又一批香港傳媒業界新生力量，在香港由亂到治並走向由治及興的歷史性轉折中，他們既是見證者、記錄者，很多人也是勇敢的參與者和推動者，充分展現媒體人的責任意識和擔當精神。



慶典上，參與活動的香港傳媒學子回顧“範長江行動”一路上的所見、所聞、所得，分享活動的成果及收穫。



據介紹，“範長江行動”是香港大公文匯集團為紀念範長江而發起，旨在通過“記者在路上”的實踐，讓青年學生在採訪中切實瞭解中國，並體驗規範的新聞訓練。自2014年起，超過700名香港青年學生參與了“範長江行動”。