公務員家庭日　撐區選齊投票

左圖：“公務員齊撐區選家庭日”攤位遊戲人頭湧湧。右圖：李家超昨日出席紀律部隊評議會及警察評議會職方代表主辦的“公務員齊撐區選家庭日”，他感謝各職系人員的參與。（來源：大公報） 中評社香港12月4日電／據大公報報導，12月10日是區議會選舉投票日。為提升公務員凝聚力，推動選舉氣氛，由紀律部隊評議會及警察評議會主辦的“公務員齊撐區選家庭日”昨日在灣仔伊利沙伯體育館舉行。



行政長官李家超、政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強、公務員事務局局長楊何蓓茵等擔任主禮嘉賓。現場設有多個攤位遊戲，亦有各紀律部隊樂隊及歌手表演等。＼大公報記者 龔學鳴



李家超感謝不同職系職方代表參與，相信活動能凝聚公務員集體力量，提高選舉氣氛，意義重大。李家超形容，香港曾經歷2019年“黑暴”、港版“顔色革命”，完善地區治理是完善選舉制度最後的一公里，希望大家12月10日整個家一齊去投票，親戚、朋友也投票。



政府骨幹有責任支持區選



李家超表示，公務員支持區選意義重大。第一，公務員作為政府的骨幹分子，有支持政府落實重要政策的責任，今次區議會完善選舉制度，就是政府推出的重要政策。第二，公務員作為社會行使公民責任的代表，應該以身作則投票，行使公民責任，起帶頭作用。亦希望公務員去感染其他身邊人、親戚、朋友，一同行使公民責任。第三，透過投選心儀的區議員，從而令社區建設符合自己的要求。



政務司司長陳國基表示，在場內感覺到氣氛很熾熱，公務員同事把這個主題發揮得非常好，有樂隊甚至把一些歌曲改編為支持區議會選舉的歌詞，非常有創意。



陳國基說，留意到網上有假消息指公務員如果不投票就會有何懲處、會違反某些法律。這是一些別有用心的人士希望借這些假消息挑撥離間公務員團體的團結，甚至從而破壞香港。他提醒大家一定要小心這些“軟對抗”。



區選家庭日分為兩部分，二樓大堂有籃球、掟圈、VR射擊等遊戲攤位，三樓則有香港警察樂隊、懲教署職員樂隊、港區人大代表鄺美雲、歌手冼靖峰等個人及團體表演。



現場遊戲及表演 氣氛熾熱



有現場市民表示，今日到場支持好友，並形容，紀律部隊就像超級英雄，小朋友很喜歡他們，所以很興奮、很開心。亦有市民表示，應公務員朋友邀請參加，並玩了入境處急口令的攤位，整個活動氣氛非常好。他希望能通過新選制選出關心灣仔社區、處理交通、環境衛生等問題的候選人，呼籲市民支持區議會選舉。