蕭美琴搭防彈掃街車初體驗　稱新鮮、特別

蕭美琴上午陪同“立委”林靜儀在烏日進行車隊掃街。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月4日電（記者 方敬為）民進黨副手候選人蕭美琴今天到台中跑輔選行程，並進行投入選戰以來首次車隊掃街，由於蕭已正式登記為候選人，維安規格升級，有關單位特別準備架設防彈玻璃的掃街車，蕭美琴表示，這是她從政以來第一次登上防彈掃街車，非常新鮮，是很特別的競選經驗。



台灣2024大選，藍、綠、白三組人馬正式登記參選後，依法維安規格升級，“國安局”特勤中心因應大選安全維護任務，共編成4組的安維編組，每組為55人，由1位上校組長帶領44位組員，正副手參選人各編配22位特勤人員，並配置候選人座車丶隨扈警備車丶各式防彈裝備等，候選人若有掃街行程，還會調配新式防彈掃街車使用。



蕭美琴投入選舉後，4日第一場輔選行程到台中跑4個選區替同黨“立委”選將助陣，上午陪同“立委”林靜儀在烏日進行車隊掃街，特勤中心新購置的福特Ranger改裝防彈掃街車也首度亮相，該車輛搭載符合美國司法協會測試規格的防彈玻璃帷幕，確保各組正副手候選人掃街安維安。



對於站上防彈掃街車，蕭美琴表示，是非常特別的經驗，感受很新鮮，她選過多次選舉，當然有車隊掃街的經驗，可是這是第一次以副手候選人的身分掃街拜票，也是首次站上架有防彈裝備的掃街車，感謝維安人員協助與安排。



蕭美琴所到之處，周遭都有滿滿特勤維安人員包圍，蕭在隨扈的協助下步上掃街車，並繫上安全繩索確保行進中穩定身體，前頭有特勤維安的前導車，後方則有當地警方巡邏車與警用機車跟隨，維安滴水不漏。