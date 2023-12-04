民眾黨反對恢復特偵組　黃國昌：應三思

民眾黨不分區“立委”候選人黃珊珊（右）、黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月4日電（記者 鄭羿菲）針對中國國民黨2024候選人侯友宜提出“恢復特偵組”政見，台灣民眾黨不分區“立委”候選人黃珊珊、黃國昌並不認同。黃珊珊4日表示，沒有特偵組前，檢察官陳瑞仁能辦海角七億的扁案，有特偵組後，卻成馬王政爭的打手。無論哪一黨執政，“總統”當選人必須承諾不應把政治的手伸入司法，這才是根本，有無特偵組並非重點。



黃國昌提醒，侯友宜、國民黨有責任說清楚恢復特偵組是設在哪？由誰統御？若是過去的特偵組，建議三思。過去領導特偵組的是“檢察總長”，而現任“檢察總長”邢泰釗任職到2026年，侯要怎麼期待現在不辦案的邢泰釗，未來就會辦案？司法不是這麼廉價，拋出上台後成立特偵組就能解決。



民眾黨4日上午召開不分區“立委”候選人“司法改革”記者會，公布第二波公同政見“公平正義的司法”，具體指出現行司法問題，並提出改革訴求。不分區“立委”候選人前二名黃珊珊、黃國昌、排名第13名的台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳等人出席。



黃珊珊表示，司法應該獨立，不是應該設特別組織才能獨立。況且，不管設立什麼單位，政治的手不能伸進去，當年檢調不需要特偵組就能偵辦許多貪腐大案，如陳瑞仁。有特偵組後，反而成為民進黨的柯建銘與國民黨的王金平聯手關說，前“檢察總長”黃世銘成了馬王政爭的政治打手。有了特偵組反而成為辦案絆腳石，因為部長級以上的貪腐只能由特偵組辦，特偵組恐進一步成為執政黨的禁臠。

