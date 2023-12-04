媒體問出國避風頭　吳欣盈嗆問問題前請查證

民眾黨2024大選候選人柯文哲副手、“立委”吳欣盈受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北12月4日電（記者 俞敦平）民眾黨2024大選副手候選人、“立委”吳欣盈4日下午於“立院”受訪時，被問到今晚將代表“立法院”參加位於杜拜的聯合國氣候變化大會，是否是為了躲避國籍爭議的風頭，吳欣盈回嗆記者要她問問題前請先查證。



2023年聯合國氣候變化大會（COP 28）於11月30日至12月12日在阿拉伯聯合大公國杜拜舉行，來自全球各國的政府、民間和學術代表，共同討論應對氣候危機的方案和行動。台灣“立法院”也派出代表團參與此次會議，其中包括吳欣盈，以及國民黨、民進黨和時代力量的“立委”吳怡玎、洪申翰和陳椒華。代表團預計於4日晚間一同啟程前往杜拜。



被問到這次出訪的目標。吳欣盈表示，她自從去年11月進入“立法院”後，就對永續議題持續關心，包括醫療、財政和環境的永續性。她參與了許多有關CBAM（碳邊界調整機制）、綠色金融藍圖等議題的公聽會和討論會，並獲得了再生能源協會的優秀委員獎。她希望這次出席COP 28，能夠把台灣的聲音帶到國際，也把國際的經驗帶回台灣。



對於被問到有名嘴質疑她在這個時候出國是為了避開國籍爭議的風頭，吳欣盈回應，這是不實的指控。她說，這次出國的行程是在10月就已經確定的，當時“立法院院長”發出公文，要求每個黨團派一名委員代表“立法院”出席COP 28，她當時就是代表民眾黨團。她也說，她這個會期是衛環委員會的召集委員，工作並不會被參選所影響。她呼籲媒體朋友們，在問她事情的時候，先去查證事實，不要造成誤解。