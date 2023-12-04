黃國昌火力四射　痛批民進黨成權貴司法

左起，民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌、黃珊珊、邱慧洳及民眾黨秘書長周台竹。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月4日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌4日猛烈批評，蔡英文2016年就職要推動司法改革，獲得最大掌聲，但這8年彷彿時間暫停，反而成為權貴司法！他一一點名批評陸委會主委邱太三、新潮流羅貴星、綠委為“監察院長”陳菊愛將李清福光速修《外役監條例》，讓權貴能迅速假釋等，這幾年的例子罄竹難書！難道要讓民進黨繼續“國會”過半嗎？



台灣民眾黨4日上午召開不分區“立委”候選人“司法改革”記者會，公布第二波公同政見“公平正義的司法”，具體指出現行司法問題，並提出改革訴求。民眾黨不分區“立委”前二名黃珊珊、黃國昌、排名第13名的台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳等人出席。



黃國昌表示，蔡英文在2016年就職時，提到了推動司法改革宣示時，獲得最大掌聲，8年後有落實司法改革嗎？台灣人民感受不到公平正義，反而都是權貴政治，包括吹哨者保護法、棄保潛逃罪、妨害司法公正罪、影響力交易罪、及不法餽贈罪，在2屆“國會”都跳票。



黃國昌舉例說，邱太三曾替富商逃漏稅關說檢察官，沒有被彈劾，竟還華麗轉身，回頭任“閣員”；新潮流羅貴星當司法黃牛，卻只停權3個月；綠委提案修法《外役監條例》，只為了陳菊愛將李清福，短短3個月光速修法，就是為了特權；民進黨前雲林縣議員顏旭懋涉及毒品案，仍能被提名；民進黨“立委”施壓“國防部”賤賣眷地，還可以跟黑道鞠躬哈腰；民進黨“立委”陳歐珀競選總部竟是詐騙集團提供。



黃國昌指出，另外，棄保潛逃罪沒有成本，造成如興董事長陳仕修、慶富集團少東陳偉志、許多招待過檢警的百億洗錢犯，都能在搜索前棄保潛逃，民進黨承諾修法，但都沒送到“立法院”；就連貪污治罪條例判刑9年6個月定讞的前高雄市政府機要趙嘉寶，竟然可以用外役監4年就被釋放。

