台北艋舺青山王祭　源於福建泉州惠安

青山王繞境的隨行八將團“枷將軍、鎖將軍”，紅臉及綠臉扮相是一大特色。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月5日電（記者 張穎齊）具有168年歷史的台北萬華（古名艋舺）青山宮，每年舉辦青山王祭，青山靈安尊王率領將官出巡艋舺地區，掃除惡煞及安定民心，隨行八將團是冊封官職的駕前護衛“枷將軍、鎖將軍”，主要的任務就是保護青山王出巡時的安全，其臉譜最大的特色為全台唯一僅有的紅臉及綠臉扮相。



青山靈安尊王是福建泉州三邑惠安縣青山的守護神，除了原有的山神、行政神的神格，也頗具司法神的職能，神誕是農曆10月23日，通常在前數日就有暖壽典禮，主要目的就是明察轄區善惡，緝捕惡鬼凶神。



“艋舺青山宮暗訪暨遶境”為台北重要祭典活動之一，農曆10月20、21日（陽曆12月2、3日）分別於南、北萬華進行暗訪，22日（陽曆12月4日）則為盛大的“正日遶境”，於2010年登錄為台北市民俗文化資產。艋舺青山宮於遶境前，會舉辦一系列萬華大鬧熱演唱會、值東爐主起駕宴暨大型直播音樂會、爐主大型起馬宴、台日友好音樂會、煙火集中施放等活動。



青山王4日晚間起，行經西門町地區，青山王出巡具有賞善罰惡、掃除惡煞及安定人心的作用，今年更規劃張燈結彩的盛大儀式恭迎聖駕抵達現場，今年青山王祭以“祭典”風格作為主軸貫穿，期待重塑“艋舺大拜拜”的記憶符號，讓現在民眾觀看演出同時更能理解宗教信仰的力量。



青山宮位在台北市萬華區貴陽街，創建於1856年（清朝咸豐六年），主祀青山靈安尊王，自清朝時期以來，便是艋舺地區，泉州三邑惠安人的王爺信仰中心之一，每逢青山靈安尊王壽誕日前夕都有隆重祭典，熱鬧非凡。



艋舺在1854年（咸豐四年）發生瘟疫，祖籍惠安的漁民，特地將惠安青山宮的鄉土守護神“青山靈安尊王”神像分靈至艋舺，想藉此弭平疫情。隨後由於靈驗的神蹟廣為流傳，使得善信日增，1856年（咸豐六年）在今貴陽街建築新廟，迄今建廟168年。



靈安尊王又稱“青山王”，相傳在世時為三國時代吳大帝孫權的部將，名張悃，人稱“張將軍”，曾擔任福建總督平定海盜，加上駐守泉州惠安地區，頗有治績，深受人民愛戴。