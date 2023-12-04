邱顯智控論文涉一稿兩用　林志潔批烏龍爆料

林志潔否認邱顯智指控，強調是烏龍爆料。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹12月4日電（記者 盧誠輝）時代力量“立委”邱顯智今日上午在“立法院”召開記者會，指控民進黨新竹市“立委”候選人林志潔2016年在新竹陽明交通大學任教時，申請教授升等送審的參考著作中，竟有大幅內文複製貼上早於該著作出版之指導學生碩士論文的情形。對此，林志潔在新竹市競選總部召開記者會否認指控，強調是烏龍爆料，對邱顯智身為律師，卻選擇用選舉操作對他人進行抹黑，令她感到相當遺憾。兩人各說各話



新竹市人口約45萬，衹有一席“立委”。2024“立委”選舉呈現四搶一局面，主要參選者包括中國國民黨“立委”鄭正鈐、民進黨“立委”參選人林志潔、時代力量不分區“立委”邱顯智，與台灣民眾黨主席柯文哲的妹妹柯美蘭，競爭激烈。



邱顯智指出，辦公室近期接獲檢舉，林志潔在2013年11月出版之期刊論文，也是申請教授升等時送審的參考著作“內線交易實際知悉要件之舉證與心證門檻─從綠點案談起”，與同年9月出版之共同指導的張姓學生碩士論文“內線交易可罰性基礎及現行規範效果分析─以賽局論為中心”有許多內容高度雷同，經辦公室用比對軟體初步分析，兩篇相似度高達51%。



林志潔表示，她所寫的“內線交易實際知悉要件與心證門檻”一文，是當時“國科會”研究計劃案“面對財經犯罪”的研究範圍之一，她是為唯一且實際作者，張姓同學為“科技部”研究案的研究助理，有與其他研究助理蒐集整理資料，她完成論文後在2013年投稿月旦法學，後經審查與修改，在當年11月號刊登，當時在文內她也特別感謝張同學協助研究的辛勞。



林志潔指出，張同學在2013年暑假期間以“內線交易可罰性基礎及現行規範效果分析─賽局論為中心”為主題完成論文，除提到她對於內線交易的見解外，也多處參考她所著作的“內線交易實際知悉要件舉證與心證門檻”一文，並說明該文是在審查出版中，所以暫時無法引註確切的期刊刊號、年月和頁數。



林志潔強調，她在2015年6月提出升等，依據陽明交大升等辦法，申請人從過去發表的文章中，選擇一到兩篇代表作，除代表作外的其他發表文章，則列為參考著作，該文因屬升等副教授後之作品，因此列為參考著作。



邱顯智則表示，林志潔具有高度法學專業，絕對有能力自己撰寫論文，若發生拿學生撰寫的成果掛自己的名字投稿，一稿兩用、一魚兩吃的情形，已經嚴重踩到師生倫理、學術倫理的紅線。



邱顯智呼籲，“行政院長”陳建仁、“教育部長”潘文忠，本案的學術倫理爭議，涉及公立大學教授升等資格審查，事關重大，“教育部”應立即針對此案展開調查，釐清真相。如違反《專科以上學校教師資格審定辦法》，應依規撤銷其教授資格。