柯夫妻回澎湖娘家造勢　拜會台商、藍議長

柯文哲攜妻子陳佩琪回娘家澎湖縣造勢。（台灣民眾黨提供） 中評社台北12月4日電／台灣民眾黨主席、2024候選人柯文哲4日一早攜妻子陳佩琪返家鄉澎湖造勢開講。柯文哲接受訪問時被問及，中國國民黨2024候選人侯友宜日前稱“柯文哲羨慕自己有很好的副手”，柯文哲笑說，現在他不管怎麼看，侯都是有很好的保姆，好啦、好啦，不要口水戰了。



至於民眾黨2024“副總統”候選人吳欣盈的國籍爭議，柯文哲說，就依法行事就好了，但他也希望“中選會”針對民進黨2024“副總統”候選人蕭美琴的國籍問題，也用相同的標準檢視。



“內政部”發言人林昆鋒今天表示，關於三組正副“總統”候選人是否擁有“中華民國國籍”一事，“中選會”函詢“內政部”確認，經查所詢對象三組、共6位的參選人資格，均符合“內政部”執掌的相關規定，“內政部”並已函覆“中選會”。



柯文哲4日一早攜澎湖出生長大的妻子、台北市立聯合醫院和平婦幼院區中正門診主任暨小兒科主治陳佩琪返澎湖縣，先私下拜訪台商陳合泰，緊接著中午開始參拜湖西天后宮、竹灣大義宮、開台澎湖天后宮，並預計私下拜會國民黨籍的新科議長陳毓仁，晚上6點再到開台澎湖天后宮舉辦廟口開講暨澎湖縣競選總部成立大會。



柯文哲中午接受媒體訪問時，被問及為何拜會陳和泰？柯回應，陳是在澎湖很有成就的人，也是重要的台商，在大陸事業做很大，他出外就是多聽多學習。



至於拜會陳毓仁要談什麼？柯文哲說，交朋友不必一定預設立場，朋友就是朋友。



對於澎湖的相關政策，柯文哲指出，澎湖最重要的事交通、長照、醫療，還有暑假期間買不到機票的問題。而在醫療部分，澎湖的醫療太過分散了，應該整合起來，才有辦法維持比較高科技的醫療。在長照部分，硬體應該多設，他去看長照據點已50多年，早就應該要整修，若前瞻計劃重來一遍，長照基礎建設這部分應該加強。