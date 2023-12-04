藍選將曹桓榮駁賴　大陸是台灣最大出口市場

國民黨高雄市選將曹桓榮。（照:曹桓榮提供） 中評社高雄12月4日電／民進黨2024候選人賴清德3日表示，這幾年來在蔡英文的領導下，台灣農產品出口占比最高的已經不是中國大陸，而是美國，中國國民黨高雄市大岡山區“立委”候選人曹桓榮抨擊指出，賴清德是在哈囉嗎？吹噓民進黨政府分散台灣海外市場的政績，是否也應該告訴民眾，中國大陸占台灣出口的比重還是高達38.8%，若是沒有一個穩定的兩岸關係，台灣民眾如何安居樂業？



賴清德3日在其競選總部成立時說，近年台灣農產品加強對美、日、韓、加拿大等國家的外銷，如今台灣農產品出口占比最高的已經不是中國大陸，而是美國，占總值17.5%，而對中國大陸的出口占比也從20%降到12.9%，今年至今還不到10%。



曹桓榮發布新聞稿指出，根據“財政部”的統計，台灣對中國大陸與香港出口金額占總出口金額的比重，近10年分別是，2014年40.2%、2015年39.5%、2016年40.1%、2017年41.2%、2018年41.3%、2019年40.1%、2020年43.9%、2021年42.3%、2022年38.8%、2023年1至10月35.5%，台灣在2022年出口到中國大陸的整體貿易金額為1858.75億美元。



曹桓榮指出，蔡英文政府在2016年上台，台灣對中國大陸與香港出口金額占總出口金額的比重，從2015年的39.5%提高至2020年的43.9%，這難道就是賴清德口中的“與其依賴中國，不如信賴台灣”？賴清德怎麼敢吹噓民進黨政府分散台灣外銷市場的政績？



曹桓榮強調，外貿是台灣主要生存命脈，民進黨卻一直高舉“台獨萬歲”，灌輸年輕人仇中的意識形態，未來台灣海峽如何確保安全？國民黨的兩岸政策非常清晰，就是堅持民主自由，反對一國兩制，反對“台獨”，要用實力來確保台海和平，用交流來增進彼此理解，為了台灣的長治久安，為了人民的安居樂業，2024年絕對必須下架民進黨。