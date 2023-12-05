中評深度：陳偉談兩岸合作辦學成果

東莞理工學院粵台產業科技學院院長陳偉接受中評青年東莞訪問團的專訪（中評社圖片） 中評社東莞12月5日電（記者 郭至君 盧哲）東莞理工學院粵台產業科技學院是廣東省首個兩岸高校合作項目，學院在人才培養、科學研究、成果轉化等方面獨具特色，是兩岸合作辦學的典型成果。日前，中評青年東莞訪問團一行到訪東莞理工學院粵台產業科技學院，並專訪了院長陳偉。陳偉向中評青年東莞訪問團成員們詳細地介紹了該院創辦八年多以來實行兩岸合作辦學，引進台灣教師，連接兩岸工程教育系統後達成的諸多成果，也提到了未來學院會如何進一步培養打造企業所需的人工智能人才。他表示，粵台產業科技學院在兩岸合作辦學中有著典型意義，在辦學的整個過程當中，始終致力於兩岸的人才交流、文化交流、學術交流和科技交流，搭建起兩岸交流融合的平台。陳偉也期待在國家同意和批覆《東莞方案》之後，政府能夠幫助學院在人才培養、科學研究、成果轉化等方面加大推動力，迎來莞台合作的“第二個春天”。



以下是專訪全文：



中評社記者：我們知道，粵台產業科技學院是廣東省高校與台灣高校首個合作辦學項目，請問目前兩岸合作辦學取得了哪些成果？台方合作高校有何評價？赴台學習的學生普遍反映的收穫和成果有哪些？



陳偉：東莞理工學院是一個地方院校，有32年左右的辦學歷史。廣東省作為改革開放的前沿陣地，粵港澳台合作一直也是廣東省在高等教育合作辦學當中的一個重要的方向。其中，東莞是敢為人先的一個地方，我們作為一所年輕的大學，認為扛起兩岸的高校合作交流有它內在的意義所在。2015年，東莞理工率先開展了第一個的兩岸合作交流項目，有非常典型的意義，其中也有幾項大膽的舉措。比如，我們是首家二級學院來承接粵台合作辦學項目，這在國內當時是比較早的，最關鍵的是，我們把台灣高校的老師引進來，作為我們學院的教育教學的管理和骨幹隊伍，是全國其他地方比較少的。

