蔣萬安深夜曬大巨蛋這張照　網喊比柯強百倍

台北市長蔣萬安與32年前職棒二年冠軍賽龍獅大戰的球員合照。（照片：蔣萬安臉書） 中評社台北12月4日電／第30屆亞洲棒球錦標賽（亞錦賽）3日火熱開幕，中華隊迎戰韓國隊，並以4比0擊敗韓國，成功拿下台北大巨蛋歷史首戰勝利。中國國民黨台北市長蔣萬安3日晚間也在臉書曬出畫面，並說中華健兒的精彩表現讓人激動又驕傲。並在留言出貼出他和32年前職棒二年冠軍賽龍獅大戰的球員合影。該篇貼文引發1.5萬名網友按讚，更有網友留言“比柯P強一百倍”、“謝謝萬安把巨蛋蓋好”。



蔣萬安談到，前兩天在社群上問球迷朋友是否還記得，1990年代的第一代味全龍、統一獅陣容？如果可以的話，會想看到誰？因此特別邀請到32年前職棒二年冠軍賽龍獅大戰的球員，包括他的龍隊偶像金臂人黃平洋、拚命三郎黃煚隆、紅色巨砲羅世幸、三壘吸塵器郭建霖；獅隊則有王牌投手阿草謝長亨、鐵捕曾智偵，以及打出中華職棒史上第一支全壘打的汪俊良，一起到台北大巨蛋看中韓大戰。當年他們在雨中拚戰，32年之後，他們能夠在台灣最高規格的室內棒球場觀賽，即使室外下著雨，一點也不影響賽事進行，球迷與球員都能安心專注地沉浸在賽事當中。



蔣萬安說，回顧過去精彩的亞錦賽戰役，1999年，中華隊“指叉球王子”阿甘蔡仲南對戰松坂大輔，我們雖敗猶榮，直到今天仍是難以忘懷的經典；2003年，高志綱的再見安打，讓中華隊挺進了雅典奧運；2019年，中華隊以5比4擊敗日本，獲得睽違18年的亞錦賽冠軍；而今天，第30屆亞錦賽，我相信中華隊一定可以贏得首勝之後，再次奪下亞錦賽總冠軍！



蔣萬安在留言處更貼出照片，“和當年拚戰的球員一起在大巨蛋看球賽格外有意義”。對此，有不少網友紛紛留言表示“感謝蔣萬安市長以及李四川副市長，還有所有參與這項工程的工作人員，辛苦你們”、“還好有蔣市長跟川伯，才有今天的大巨蛋”、“執行力就是速度、準度和精度，我們給萬安市長的團隊一個讚”、“好感動喔”。