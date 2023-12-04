多艘商船在紅海遇襲　美軍擊落胡塞武裝無人機

中評社北京12月4日電／美國中央司令部3日發表聲明說，也門胡塞武裝當天發動導彈襲擊，分別擊中位於紅海南部海域的3艘商船，美國海軍隨即擊落3架胡塞武裝無人機。



新華社報導，聲明說，當天共有4枚導彈從也門境內受胡塞武裝控制的區域射向紅海南部國際海域，其中1枚落水，另外3枚分別擊中3艘商船。當時正在紅海海域巡邏的美國海軍“卡尼”號導彈驅逐艦駛往事發區域提供支持，其間共擊落3架朝其飛來的胡塞武裝無人機。



根據聲明，受襲的3艘商船均係運送大宗貨物的船隻，共與14個國家相關聯，不同程度受損。



胡塞武裝發言人葉海亞·薩雷亞3日在一份聲明中說，該組織當日在紅海南部曼德海峽附近，用無人機和導彈分別對兩艘“無視胡塞武裝海軍警告”的“以色列船隻”進行了襲擊。聲明強調，由以色列公司擁有或運營的，或者懸掛以色列國旗的所有船隻都將是該組織襲擊的“合法目標”。胡塞武裝將繼續阻礙“以色列船隻”在紅海和阿拉伯海的航行，直至以色列停止對加沙地帶的軍事行動。



新一輪巴以衝突爆發後，胡塞武裝多次宣稱對以色列境內目標和途經也門海岸的“以色列船隻”發動襲擊。11月19日，胡塞武裝在曼德海峽附近扣留了“銀河領袖”號貨船，並聲稱這艘船屬於以色列。以色列國防軍和以色列總理辦公室隨後發表聲明說，被劫持的並非以色列船隻，船上沒有以色列公民。