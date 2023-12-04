藍白協商遭列被告　馬辦：政黨合作行之有年

左起，朱立倫、侯友宜、馬英九、柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北12月4日電／針對台北地檢署將馬英九、台灣民眾黨2024候選人柯文哲、中國國民黨2024候選人侯友宜、國民黨主席朱立倫等4人，列為“選他字”被告，馬英九辦公室今天回應，蔡英文才稱未干預司法，但台北地檢署馬上把西方民主國家行之有年的政黨合作，當成“搓圓仔湯”去辦。



台北地檢署上月底接獲告發，馬英九、柯文哲、侯友宜、朱立倫等4人涉違反選罷法“搓圓仔湯”條款，目前台北地檢署已將馬柯侯朱列為“選他字”被告。



馬英九辦公室今天發布新聞稿回應，蔡英文昨天才說沒有干預司法，但台北地檢署馬上把馬英九、侯友宜、朱立倫、柯文哲等人列為被告並偵辦，把西方民主國家行之有年的政黨合作，當成“搓圓仔湯”去辦，根本是台北地檢署直接打了蔡英文的臉，民眾自有公評。



此外，蔡英文昨天出席民進黨2024參選人賴清德競選總部成立大會時表示，“大家還記得馬王政爭嗎”，當時的“總統”把手伸進司法，特偵組監聽“國會議長”，導致“總統”鬥爭“立法院長”的“憲政危機”。



馬辦指出，所謂“馬王政爭”，其實是民進黨“立法院”黨團總召柯建銘的“司法關說”案，請問蔡英文是否追究柯建銘，且馬英九被柯建銘等誣指的“洩密案”，歷經司法檢驗定讞無罪，證明真正在干預司法的是民進黨，蔡英文顛倒黑白，搬弄是非，已不適格擔任“總統”。



馬辦提到，蔡英文執政7年多，詐騙案件頻傳，貪腐事蹟不斷，包括疫苗採購、快篩、雞蛋等，用新台幣幾十萬元成立的小公司包了政府好幾億元的採購，乃至於幾千億元前瞻預算到底用在那裡，民間質疑不斷，所以一定要政黨輪替，重啟特偵組，將每個弊案都查個清楚。



馬辦強調，蔡英文干預司法事蹟，已到“罄竹難書”程度，包括主持司法改革會議要求表決到有結果，對前“交通部長”郭瑤琪遭法院判刑定讞的判例發表意見，縱容“監委”陳師孟約詢判決馬英九洩密案無罪的台北地院法官唐玥，以及提名劣跡斑斑的“綠友友”大法官等，而輿論也批評蔡英文過去任命表姐夫吳明鴻當最高行政法院院長，已到無法無天的地步。