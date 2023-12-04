習近平會見白俄羅斯總統盧卡申科

2023年12月4日，國家主席習近平在釣魚台國賓館會見白俄羅斯總統盧卡申科。（來源：新華社） 中評社北京12月4日電／據新華社報導，2023年12月4日，國家主席習近平在釣魚台國賓館會見白俄羅斯總統盧卡申科。



習近平指出，今年2月底，總統先生成功來華進行國事訪問，我們就推動中白關係高水平發展達成重要共識。一年來，兩國政治互信更加鞏固，國際協作更加緊密。中方始終從戰略高度和長遠角度看待中白關係，堅定支持白俄羅斯走符合本國國情的發展道路，反對外部勢力干涉白俄羅斯內政。中方願同白方繼續加強戰略協作，堅定相互支持，推進務實合作，持續深化中白關係。



習近平強調，十年前我提出共建“一帶一路”倡議，現在已有150多個國家參與合作。不久前，我提出中國支持高質量共建“一帶一路”的八項行動，歡迎白方繼續積極參與，從中獲得更多實實在在的發展機遇。雙方要實施好中白工業園等項目，推動中白工業合作取得更多成果。雙方要提高跨境運輸便利化水平，促進經貿和人員往來。定期互辦文化日活動，擴大教育、衛生、體育、旅遊合作，支持兩國青年開展交流合作，增進兩國人民相互瞭解和友誼。中白雙方是參與全球治理體系改革和建設的重要力量。中方願同白方加強在聯合國、上海合作組織等多邊機制內協調和配合，推動落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，推動構建人類命運共同體。

