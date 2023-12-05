中評關注：蕭美琴台中站台這些人　有玄機

蕭美琴與林靜儀車隊掃街。（中評社 資料照） 中評社台中12月5日電（記者 方敬為）民進黨副手候選人蕭美琴4日到台中市替民進黨“立委”選將林靜儀、謝子涵、莊競程、江肇國等人助選，與蔡英文11月到台中的助選對象高度重疊，差在謝子涵。蕭在黨內被視為英系人馬，助選行程與蔡雷同，派系色彩鮮明，這次站台對象除了謝之外，都是非新潮流人馬。據了解，由於謝選情艱困，政壇觀察蕭美琴拉抬謝子涵應純屬整體選戰考量。



蕭美琴4日專程到台中跑助選行程，一整天連跑4個“立委”選區，包括台中市第二選區（沙鹿、烏日、龍井、大肚、霧峰）爭取連任的林靜儀、第三選區（潭子、大雅、神岡、后里）新人謝子涵、第五選區（北、北屯）爭取連任的莊競程、第六選區（中、西、東、南）參選人江肇國。



觀察蕭美琴安排輔選行程的考量，主要是鎖定膠著選區或艱困選區，特別助陣綠營選將拉抬聲勢。膠著選區包括林靜儀、莊競程與江肇國。林靜儀2022年以補選方式當選，當年對上地方實力深厚的台中黑派少主、國民黨籍的顏寬恒，以7840票之差險勝，這次雙方將再次較勁，有別去年補選民進黨傾全黨之力助陣，明年選舉則是全台多選區同步，林的選戰資源必然產生落差，加上顏寬恒重整旗鼓來勢洶洶，拉高林靜儀的連任難度。



莊競程2020年首次參選“立委”當選，從政資歷尚淺，加上這次爭取連所在的第五選區是國民黨台中市長盧秀燕的“本命區”，選民結構藍略大於綠，莊2020憑著大環境優勢以5千多票些微差距獲勝，這次環境對綠營而言稍微逆風，對手又是在地方連任兩屆的國民黨市議員黃健豪，更有盧秀燕在背後助陣，競選連任不易。



江肇國是資深台中市議員，這次進階挑戰“立委”，對上國民黨年輕世代市議員羅廷瑋，雖然該選區已連三屆由綠營拿下，但江過去經營的範圍在中區、西區，選民人數比羅廷瑋經營的東區、南區要少，而羅2022年以該選區第一高票連任市議員，江的選舉表現則相形失色，政壇觀察，綠營要守住該區難度頗高。



謝子涵投入的第三選區則相對艱困，謝年僅30歲，以素人之姿對上國民黨資深老將楊瓊瓔，政壇普遍不看好。由於楊瓊瓔是台中紅派代表人物，派系實力堅強，加上長期在選區內經營，陸戰組織動員能力雄厚，雖然曾在2016年敗給時代力量洪慈庸，但隨即在2020年扳回一城，在該區已有6勝紀錄。

