統籌推進產業結構煥新升級

中評社北京12月5日電／近年來傳統產業發展面臨資源約束、環境壓力、效益下降等問題，迫切需要產業結構優化升級，並向高端化、智能化、綠色化方向轉變。產業結構煥新升級是高質量發展的前提基礎，也是推進新型工業化的重點任務。





經濟日報發表江蘇省習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心省委黨校基地研究員、中共江蘇省委黨校教授高莉文章表示，產業結構煥新升級有利於形成新質生產力、邁向高質量發展新階段，這是推進新型工業化的應有之義。面對新一輪科技革命和產業變革加速演進，亟需發展新質生產力，進而實現新舊動能轉換。新質生產力要依靠科技創新和產業創新來迭代升級，其發展又進一步促進科技創新和產業變革，因此與戰略性新興產業和未來產業緊密相關。





文章分析，經過多年發展，江蘇在發展基礎、創新能力、開放程度方面已走在全國前列。取得這樣的成績一定程度上得益於產業發展採用線性模式，即依靠發達經濟體成熟的技術鏈來確立產業發展方向和路徑。這種模式雖具有一定的“後發優勢”，但也導致產業主要集中在全球價值鏈中低端及中間品生產領域，自主知識產權和核心技術支撐等相對缺乏。





產業結構煥新升級的關鍵在於促進產業邁向全球價值鏈中高端。近年來，江蘇以製造強省建設為統領，促進產業結構改造升級，取得顯著的階段性成果。





江蘇堅持把智能製造作為主攻方向，加快推進數字經濟和實體經濟深度融合，2022年全省規模以上工業增加值增長5.1%，製造業高質量發展指數連續2年全國第一，兩化融合指數連續8年全國第一；堅持創新引領，推進戰略性新興產業集群發展，2022年全省高新技術產業產值超7.8萬億元、增長10.8%，戰略性新興產業產值占比達40.8%；蘇州、南京、無錫、常州等地出台多項政策舉措，超前布局新一代人工智能、第三代半導體、基因與細胞等前沿領域。



