全面推进美丽中国建设的行动指南

中評社北京12月5日電／在全国生态环境保护大会上，习近平总书记深刻阐述了新征程上推进生态文明建设需要处理好的五个重大关系，即高质量发展和高水平保护的关系、重点攻坚和协同治理的关系、自然恢复和人工修复的关系、外部约束和內生动力的关系、“双碳”承诺和自主行动的关系。习近平总书记关于新征程上推进生态文明建设需要处理好的五个重大关系的重要论述，充分体现了马克思主义唯物辩证的思想方法，是我们黨对生态文明建设规律性认识的进一步深化，为全面推进美丽中国建设、加快推进人与自然和谐共生的现代化提供了行动指南和重要遵循。



把握主次矛盾。新征程上推进生态文明建设需要处理好的五个重大关系，以鲜明的问题导向和強烈的问题意识分析生态文明建设中的重要矛盾，进而阐明有效化解矛盾的方法和途径。比如，高质量发展和高水平保护是相辅相成、相得益彰的辩证统一关系。处理好高质量发展和高水平保护的关系，必须站在人与自然和谐共生的高度谋划发展，坚決摒棄损害甚至破坏生态环境的发展模式，坚決摒棄以牺牲生态环境换取一时一地经济增长的做法。为此，要牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，自觉把经济活动、人的行为限制在自然资源和生态环境能夠承受的限度內，在绿色低碳转型中推动发展实现质的有效提升和量的合理增长，通过高水平环境保护，不断塑造发展的新动能、新优势。



坚持系统观念。习近平总书记強调：“強化目标协同、多污染物控制协同、部门协同、区域协同、政策协同，不断增強各项工作的系统性、整体性、协同性。”自然生态系统是一个有机生命体，生态环境治理是一项系统工程，既要以重点突破带动全局工作提升，又要注重统筹兼顾、协同推进。同时也要注意，统筹协调不是“眉毛胡子一把抓”平均用力，而是要坚持“两点论”和“重点论”的统一，以重点突破带动整体推进，在整体推进中实现重点突破。实践证明，衹有坚持重点攻坚，对突出生态环境问题採取有力措施，才能以重点突破带动全局工作提升。新征程上推进生态文明建设需要处理好的五个重大关系，将系统观念贯穿生态环境保护工作各方面、全过程，为推进生态文明建设提供了科学方法论。



统筹內因外因。从根本上解決生态环境问题，既离不开強有力的外部约束，也要激发全社会共同呵护生态环境的內生动力。进入新时代，我们用最严格制度最严密法治保护生态环境，強力督察、严格执法、严肃问责，让制度成为不可触碰的高压线。制定修订环境保护法、大气污染防治法等法律法规，出台《关于加快推进生态文明建设的意见》《生态文明体制改革总体方案》等重要文件，为生态文明建设筑牢制度基础。同时，坚持人人动手、人人尽责，不断激发起全社会共同保护生态环境的內生动力。同样，我们推进碳达峰碳中和既是对国际社会的庄严承诺，也是推动经济结构转型升级、形成绿色低碳产业竞争优势，实现高质量发展的內在要求。



新征程上，我们必须提高政治站位，以更高认识、更宽视野、更大力度谋划和推进生态环境保护工作，继续推进美丽中国建设实践。

