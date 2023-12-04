上海“鳥類天堂”逐漸向公眾揭開面紗

中評社北京12月4日電／據新華社報導，“看！一只卷羽鵜鶘飛過去了！”剛進入上海市崇明東灘自然保護區，觀鳥愛好者趙天天和隊員們就發現了不少難得一見的國家一級保護動物，“親眼看到這些鳥，第一次來保護區的隊員們感到很震撼！”



12月2日，崇明東灘自然保護區舉辦第二屆濱海社區觀鳥生活節，共計15支公民科學調查隊伍進入保護區，調查鳥類種類和每種鳥的數量。記者採訪瞭解到，這個自然保護區近年來主動揭開神秘面紗，在不影響鳥類的前提下，探索發揮科普教育和環境教育功能。



崇明東灘保護區已成為中國黃（渤）海候鳥栖息地（第二期）世界自然遺產提名地。這裡曾經歷多年的生態修復，如今作為“鳥類天堂”，相關鳥種和數量的監測數據屢創新高。“舉辦觀鳥生活節有一個重要目的，那就是把保護區生態修復的成果轉化為優質的生態產品，與公眾分享。”保護區管理事務中心主任鈕棟梁說。



記者現場看到，觀鳥生活節同步舉辦了鳥哨製作、鳥類文化市集、鳥類科普教育基地參觀等活動。



建在濕地裡的鳥類科普教育基地則將保護區的精華濃縮在了四個展館，其中的生命映像館展出了數百種鳥類、魚類和底栖動物標本。“基地在今年7月正式開放，以預約形式接待公眾，希望以這種直觀的科普和展示，幫助公眾瞭解保護生物多樣性、保護濕地的重要性。”基地工作人員吳想名說。



鈕棟梁表示，保護區接下來將探索更大規模的觀鳥活動，讓更多鳥類愛好者有機會參與。同時，保護區將持續推進生態修復區的生境維護工作，並在該區域以外擴大本土物種種植面積、進行微地形改造等，進一步為鳥類提供優質栖息空間，提供更加豐富的食物資源。