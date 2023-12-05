中評社北京12月5日電／近年來，打零工的場景發生了巨大變化，除了以簡單體力勞動為主的臨時工作外，很多需要專業知識和技能的工作崗位也以“U盤化”用工模式快速崛起，零工經濟已經實現由體力到腦力、由低端到高端的轉變，日漸成為吸納就業、提高勞動者收入的重要途徑。



各式各樣的零工市場重新回到人們的視野，背後原因是多方面的。一方面來自技術進步推動的生產方式變革和勞動者擇業觀念的轉變；另一方面是很多企業出於對外部環境複雜多變、經營不確定性加大、用工成本上升等種種因素的考量，季節性、臨時性、零散性訂單催生了越來越多分工精細的崗位。



儘管技術驅動為零工市場提供了良好的基礎條件，新的打零工模式吸引了更多人入場，但是舊的短板和問題並沒有消弭，零工市場仍然存在灰色地帶。就業穩定性低、勞動關係複雜、工資無法及時足額支付等問題，不僅困擾著傳統零工從業者，也阻礙新一代自由職業者激發創新創造活力。



零工經濟的鮮明特徵是流動性強，今天選擇彈性、自由的工作狀態，明天或許就選擇相對穩定的工作環境。這意味著需要由政府部門統籌安排勞動力市場、人才市場、零工市場等不同人力資源市場，加強有效銜接，使勞動者收入薪酬、社會保障、人才評價等基本權益和切身利益能夠在有序流動中得到保護。零工市場不僅要在硬件上提供招工候工、現場招聘、信息推介等方面的線上線下場景，還需在軟件上建立完善技能提升、政策咨詢、勞動維權的管理制度，築牢打零工的“安全港”。



與此同時，應當借助數字技術升級和平台改造，使零工市場精細化服務更進一步，發揮更大的效用。在近期召開的第二屆全國人力資源服務業發展大會上，業內人士表示，圍繞零工經濟，人力資源機構應該為用工雙方以及更多的參與主體提供全流程、全鏈條精細化服務，促進人力資源戰略快速調整、用工模式變革及用工管理效能提升，幫助更多零工人員發揮所長、實現自身價值。



來源：經濟日報 作者：敖蓉



