把民生支出放在“優先位”

中評社北京12月5日電／基層“三保”歷來受到高度關注，資金使用更是焦點問題。近日，一個涉及每年數千億元資金的管理辦法修訂發布，“保基本民生”被放在基層“三保”首位，資金支出向民生領域傾斜，凸顯“民生為要”的政策導向。





這項關係廣大百姓民生的資金，就是中央財政縣級基本財力保障機制獎補資金。中央財政持續加大資金投入，縣級基本財力保障機制獎補資金由2018年的2462.79億元增加到2023年的4107億元，年均增長10.8%。這項資金用於激勵引導地方保障基層“三保”等必要支出需求，獎勵地方改善縣級財力均衡度、築牢兜實基層“三保”底線。





財政部新修訂的《中央財政縣級基本財力保障機制獎補資金管理辦法》明確，辦法的出台是為增強基層政府“保基本民生、保工資、保運轉”的能力，保障基層政府實施公共管理、提供基本公共服務以及落實黨中央、國務院各項基本民生政策的基本財力需要。這裡一個變化引人關注，即調整了原有管理辦法“保工資、保運轉、保基本民生”的順序，突出了“保基本民生”，將其放在首位。





民生無小事，枝葉總關情。我國持續保障和改善民生，人民群眾獲得感、幸福感、安全感不斷增強。保障和改善民生是一項長期工作，沒有終點，衹有連續不斷的新起點。特別是近年來，在經濟下行壓力加大、疫情多發等因素影響下，一些地方基層財政收入增速放緩、支出剛性不減，收支矛盾較大，“三保”特別是保基本民生壓力不小，需要引起高度重視，採取有力保障措施。近年相關文件在“三保”表述中已把“保基本民生”放在了首位，這次新修訂的管理辦法再次確認，並在資金管理制度安排上充分體現，值得點贊。





當前，經濟恢復發展面臨不少困難和挑戰，就業、教育、醫療等基本民生工作任務較重，人民群眾對保障和改善民生有不少期盼。管好用好縣級基本財力保障機制獎補資金等財政資金，關係千家萬戶冷暖。

