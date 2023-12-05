引金融活水滋養鄉村旅遊

中評社北京12月5日電／文化和旅遊部近日印發《國內旅遊提升計劃(2023—2025年)》，提出到2025年，國內旅遊市場規模保持合理增長、品質進一步提升。近年來，我國鄉村旅遊產業轉向高質量發展新階段，中國鄉村旅遊正逐漸走向世界舞台。



隨著日前江西篁嶺村、浙江下姜村、甘肅扎尕那村和陝西朱家灣村入選2023年聯合國世界旅遊組織“最佳旅遊鄉村”名單，我國已有8個村落獲此殊榮，總量居世界第一位。如今，鄉村旅遊已成為不少地方的特色產業，尤其在許多具有文化和自然資源禀賦的傳統村落，發展鄉村文旅拓寬了當地農民的增收致富渠道，也促進了文化遺產的活態傳承，以及自然生態的保護修復。



好田也需活水澆。當前許多地方仍有一些資源因缺乏金融支持而“沉睡”，或未能得到全面開發。今年以來，我國進一步健全鄉村旅遊發展金融服務體系，為鄉村旅遊高質量發展注入活力。6月份，文化和旅遊部聯合中國銀行印發《關於金融支持鄉村旅遊高質量發展的通知》，分別從加大信貸投放、推進產品創新、開展綜合服務等方面，加大對鄉村旅遊高質量發展的金融支持。以此為契機，雲南、浙江等地近日相繼出台金融支持地方鄉村旅遊高質量發展的新舉措。各大銀行加大對鄉村旅遊項目和企業的專項信貸投放，將有助於優化鄉村旅遊產品供給，有利於促進優質鄉村旅遊產品的供需對接。進一步提升鄉村旅遊品質，金融“活水”是關鍵。



加大信貸投放，為鄉村旅遊高質量發展“錦上添花”。應加快建立鄉村旅遊項目庫，重點對一批具有良好發展基礎、成熟盈利模式和較強發展潛力的鄉村旅遊目的地，如中國傳統村落、全球重要農業文化遺產地、世界最佳鄉村旅遊目的地等，進行信貸投放並開展綜合服務，助力鄉村旅遊的產品創牌、環境創優、文化創新、運營創效、模式創造。同時，金融支持政策要優先對接鄉村旅遊精品工程建設，高標準打造宜居宜業和美鄉村，助力打造一批生態美、文化美、產業美的高質量鄉村旅遊目的地。



加強金融監管，確保專項信貸資金“錢花在刀刃上”。對於專項信貸的投放，應做到從合作項目的選擇評估到專項資金的使用回收，進行全流程有效監管，確保特定專項資金真正用對地方、用出效果。著力圍繞“吃、住、行、游、購、娛”各要素，將信貸資金投放給具有質量提升價值的鄉村旅遊項目，推動鄉村智慧旅遊發展。還要平衡好保護與發展的關係，對於存在耕地“非農化”“非糧化”風險、土地違規轉讓風險、環保標準不達標風險的企業和項目，要嚴禁准入。



堅持民生導向，讓鄉村旅遊高質量發展紅利惠及廣大村落原住民。一方面，應當立足地方旅遊資源、扎根本土特色文化、依靠鄉村本地居民共建共享；另一方面，應堅持民生導向，要進一步建立健全利益聯結模式和機制，讓廣大返鄉創業青年扎下根，讓鄉村旅遊專業人才留得住。要積極探索“政府監管+市場主導+村民主體+學校參與”的鄉村旅遊高質量發展模式，例如，南方某地近年來創新發展模式，讓文物保護起來、文化傳承起來、村落熱鬧起來、村民富裕起來。



來源：經濟日報 作者：楊剛



