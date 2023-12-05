中評社北京12月5日電／良好的生態環境是最公平的公共產品，是最普惠的民生福祉。習近平總書記指出：“中國經濟社會發展已進入加快綠色化、低碳化的高質量發展階段，生態文明建設仍處於壓力叠加、負重前行的關鍵期。”隨著新一輪科技革命和產業變革深入發展，數字化賦能生態文明建設已成為提升生態環境治理現代化水平、全面推進美麗中國建設、加快推進人與自然和諧共生的現代化的關鍵所在。數字化賦能生態文明建設，採用大數據、人工智能和區塊鏈等技術，深入挖掘、融合應用生態環境數據，構建智慧高效的生態環境管理信息化體系，全面提升環境治理的整體性、系統性、協同性，推動形成綠色智慧的生產生活方式，使天更藍、地更綠、水更清，萬里河山更加多姿多彩，不斷提升人民群眾生態環境獲得感、幸福感、安全感。



人民日報發表中國工程院院士、哈爾濱工業大學教授任南琪文章表示，數字技術創新生態治理路徑和模式，為人民群眾提供系統化的環境服務。生態環境的不可分割性及其關聯要素的多元性，決定了生態環境治理必須堅持系統觀念，做到統籌兼顧、整體施策、多措並舉。通過高效的數據匯聚和人工智能、雲計算、數字孿生等先進技術，可以有效提升環境治理所必需的統攬全局能力、頂層設計能力、監測感知能力、預警預報能力、智慧決策能力和應急處置能力，為生態治理全系統全流程提供智慧支撐，為人民群眾提供系統化的環境服務。以城市水系統為例，隨著城鎮化進程加快，城市水系統面臨城市水安全風險、水生態破壞、水資源短缺、水環境污染等挑戰，特別是城市內澇的系統治理等問題引起人們廣泛關注。通過建立基於AI+大數據的城市水環境智慧管控系統，聯動城市廠—站—網—河體系，通盤考慮城市水資源、水環境、水生態、水安全、水文化，可以實現對地表水、污水、生態用水、自然降水、地下水等統籌管理、綜合保護與系統利用，不斷滿足人民日益增長的優美生態環境需要。



文章分析，數字技術促進發展方式綠色升級，幫助企業推進綠色轉型。數字技術的快速發展為促進減污降碳協同增效提供了新思路新方法，推動污染防治從末端治理轉向源頭控制。一方面，數字技術有助於節能減排。通過采集、加工、處理生產數據，數字技術可以對生產全鏈條進行實時監測，並能根據需求變化精準調控生產管理方式，提升資源配置效率，減少資源能源的消耗和浪費。另一方面，數字技術可以為企業提供信息共享平台，降低企業研發創新的不確定性，支持企業從事創新活動，提升企業生產效率，降低單位產值的碳排放量與污染物排放量。生產運營數字化已經成為企業重要的減碳著力點，與人工智能相關的技術減碳貢獻占比將逐年提升，發揮越來越重要的作用。



數字技術推動環境領域科學範式變革，為人民群眾提供更智能的生活空間。環境學是以生物、化學、物理、材料等學科知識體系為基礎，通過實踐經驗反哺理論體系所形成的一門促進人與自然和諧共生的科學。數字技術成為連接多學科知識的紐帶，可以彌補原有知識體系的缺口，推動生態文明領域多學科知識發生融合聚變的“化學反應”。利用AI+大數據可以有效挖掘實踐過程中的複雜非線性映射關係，通過知識嵌入、知識學習，實現實踐經驗到科學理論的升華。中國一些城市洪澇災害易發多發，對居民的生命財產安全和正常生產生活造成威脅。按照多學科系統思維，以中國多年城市排水建設經驗為基礎，可以構建社會水循環與自然水循環統籌管控系統，發揮自然系統滲、滯、蓄、淨與人工強化功能作用，讓海綿城市在適應環境變化與應對自然災害等方面具有更好的彈性與韌性，在提升城市安全水平的同時助力人民群眾建設更高品質、更智能的生活空間。



文章強調，數字化賦能生態文明建設是一場前所未有的深刻變革，數字化、智能化為生態文明建設提供了新路徑。我們要擁抱數字技術，不斷開展科技攻關，拓展數字化應用，持續為生態環境改善和高質量發展、高水平保護注入新動能，讓人民群眾過上更美好更健康的生活。









