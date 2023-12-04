滿足合理需求聚焦“三大工程”

中評社北京12月4日電／據經濟參考報報導，近半個月以來，已有包括工商銀行、交通銀行、建設銀行、農業銀行、浙商銀行、廣發銀行、郵儲銀行在內的至少七家銀行與房企召開座談會，聽取企業訴求，提出具體舉措，明確滿足其合理融資需求。也有銀行近期與部分房企達成銀企合作協議和融資意向。業內人士表示，此舉釋放出金融支持房地產行業健康平穩發展的積極信號。



從已披露的參會房企名單來看，絕大多數為民營房企及混合所有制企業，如龍湖集團、萬科集團、新城控股、濱江集團、美的置業、大華集團、綠城中國等房企被邀請參加了多個座談會。



根據座談會內容，提出多項切實舉措保持融資渠道穩定是共同點。



例如，工商銀行稱，對非國有房企，從優化信貸政策、加快審批放款、明確盡職免責等方面入手，建立完善“敢貸、願貸、能貸、會貸”的長效機制；交通銀行指出，將以“三專”和“兩重”的“3＋2”機制做好對公領域房企金融支持服務，其中，“三專”包括建立工作專班、創設專屬審批通道、實施資產負債表改善專項計劃；廣發銀行提出，採取加大公私聯動、保銀協同力度，分層分類制定差異化、個性化的綜合金融服務方案等舉措，持續提升對房企的服務質效。



值得注意的是，在加快構建房地產發展新模式的背景下，保障性住房、城中村改造和“平急兩用”公共基礎設施建設這“三大工程”也成為銀行支持房地產行業的重點。



如交通銀行指出，將一視同仁支持不同所有制房地產企業融資和“三大工程”作為兩大重點。建設銀行提出，“賦能房地產企業積極投身保障性住房等‘三大工程’建設，促進金融與房地產良性循環發展。”

