5G融合應用向規模化發展

中評社北京12月4日電／據新華社報導，5G網絡讓遠程操控挖掘機、無人礦卡得以應用。圖為在天瑞集團鄭州水泥有限公司王宗店水泥灰岩礦，工作人員正在遠程操控挖掘機給無人礦卡裝載礦石。記者 吳蔚 攝



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5G融合應用正在從點狀示範向規模化發展。雲、大數據、AI與5G、5G－A等技術融合創新，賦能千行百業數字化轉型，這種數字技術與實體經濟深度融合形成的數字生產力，正逐漸成為數字經濟發展的核心引擎。時值2023世界5G大會召開在即，《經濟參考報·高端智造》特此推出系列報導“5G創新觀察”，敬請關注。



河南：5G築牢“數字中原”堅實底座



近日，記者跟隨“看見數字中原——2023世界5G大會媒體探營活動”來到河南，先後走訪金嶺煤業、天瑞水泥、鄭東新區CBD等地，深入一線進行實地調查採訪，親眼見證了5G、雲、AI、大數據等數字技術對傳統行業顛覆性的改變，切實感受到數字技術給經濟發展帶來的蓬勃脈動。



“機”進“人”退 提速行業數智化



近千米深的礦井中，手持一部5G礦用本安手機，一線礦工就可以與地面進行高清視頻通話；而在地面的調度中心，工作人員輕點鼠標，敲擊鍵盤，就能操作生產全流程。



山高坡陡的露天水泥灰岩礦山上，通過5G網絡遠程控制的挖掘機，將礦石裝載在無人礦卡上，而數裡外的智能控制室，通過大屏幕上的礦山無人駕駛系統直播，無人礦卡的行駛情況、礦石運輸數據一目了然。

