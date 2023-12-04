海南海域保供季天然氣日產量創歷史同期新高

中評社北京12月4日電／據新華社報導，記者12月4日從中國海油海南分公司獲悉，今冬保供季，其所轄環海南島海上氣田群天然氣日產量穩定超2000萬立方米，創歷史同期新高，為瓊粵港多地清潔能源供給提供有力支撐。



據介紹，中國海油在海南陵水、東方、樂東、崖城等海域建成國內最大海上天然氣生產集群。近20座海上平台、陸地終端和若干水下生產裝置經由海底管網聯通，將天然氣源源不斷輸往三亞、珠海、香港等地，滿足粵港澳大灣區和海南自貿港建設用能需求。



“良好的設備狀態是保證天然氣產能的基礎。”中國海油“深海一號”大氣田總監李治表示，在保供季開始前就全面做好“深海一號”大氣田生產處理系統關鍵設備的維保工作，針對冬季寒流等惡劣天氣影響調整工作計劃，以確保下游用戶需求增加時有效提產。



作為海南海上天然氣產能“大戶”，中國海油已經對投產運行20年的東方氣田群採取精細化管理措施，加大力度開展地質氣藏研究，今年以來企業實施多項氣井增產措施，充分挖掘產氣潛力，多口氣井產量增幅均超預期。



中國海油海南分公司副總經理李力介紹，為保證供氣品質，需要開展複雜運算，並根據計算結果對各個海上平台的生產情況作出精確部署。對此，中國海油建立“南海多氣源在線仿真與調度決策系統”，運用數字孿生技術高精度模擬海底管網的運行狀態，開展組分跟蹤、狀態監測及負荷預測，科學實施管存優化、生產調度方案編制等工作，在氣田生產、管網運行和終端供氣安排等方面實現精準決策。



據悉，中國海油正組織超2300名海上作業人員同時奮戰，以確保我國首個深水高壓氣田“深海一號”二期項目和我國海上首個超高溫超高壓氣田樂東10－1氣田開發項目按計劃有序推進，推動海南天然氣產能繼續提升。