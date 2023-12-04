促進民間投資，更多舉措落地

中評社北京12月4日電／據經濟參考報報導，民間投資是民營經濟發展的重要環節。為進一步促進民間投資，一系列政策舉措近期密集落地：國家發展改革委、財政部推出新機制鼓勵民營企業參與政府和社會資本合作項目，國家發展改革委明確強化重點民間投資項目要素保障，重慶出台“27條”、廣東廣州提出“21條”加力支持民間投資發展。有關部門負責人表示，接下來，將盡快推動相關措施落到實處、見到實效，扎實做好向民間資本推介項目工作，不斷激發民間投資活力，持續擴大有效投資。



各地加快支持民間投資發展



民間投資占整體投資一半以上，是擴大有效投資的重要組成部分。數據顯示，2022年，民間投資完成31萬億元，比2012年增長約一倍，占整體投資比重達到54.2%。



今年以來，民間投資增長面臨一定壓力。“上半年，民間投資增速和占整體投資比重都有所下降。”國家發展改革委固定資產投資司司長羅國三說，針對相關問題，國家發展改革委會同有關方面積極出台舉措，今年7月從聚焦重點領域、健全保障機制等方面提出了17項具體措施，努力營造良好環境，促進民間投資回穩向好。



各地加快跟進，支持民間投資發展。浙江8月份出台促進民營經濟高質量發展32條措施，明確該省“4＋1”專項基金投向民間投資項目比重不低於70%；北京9月初向民間資本公開推介57個重點項目；江蘇9月下旬發布首批430個鼓勵民間資本參與的重大項目，總投資3235億元。



隨著相關舉措落地見效，近來民間投資降幅連續兩個月收窄。“1—10月份，民間投資同比下降0.5%，降幅比前三季度和1—8月份分別收窄0.1個和0.2個百分點。”國家統計局投資司首席統計師羅毅飛說，其中，民間項目投資（扣除房地產開發投資）增長9.1%。分行業看，科學研究和技術服務業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，住宿和餐飲業民間投資增長較快，分別增長17.9%、17.4%和10.2%；基礎設施民間投資增長14.2%，增速高於全部基礎設施投資8.3個百分點；製造業民間投資增長9.1%，增速連續4個月回升。

