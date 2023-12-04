中評社北京12月4日電／據新華社報導，鏈博會給共建“一帶一路”國家帶來新機遇



在剛剛閉幕的首屆中國國際供應鏈促進博覽會南非展台前，南非Numolux集團首席運營官安東·阿倫茲與談好合作意向的幾名中國展商開心合影，並用中文說“茄子”。



阿倫茲的企業在鏈博會期間簽署了健康、礦產領域的三項協議，而接待的咨詢人數更是超出預期。本屆鏈博會共吸引515家中外企業和機構參展、約13萬人次觀展。據不完全統計，共簽署合作協議、意向協議200多項，涉及金額1500多億元人民幣。



在參展企業和機構中，有眾多來自共建“一帶一路”國家的參展商，數量占境外參展商總數近一半。與阿倫茲類似，很多展商都以鏈博會為平台實現了業務拓展。



今年是共建“一帶一路”倡議提出十周年。分析人士指出，鏈博會給共建國家帶來了高質量發展新機遇，成為展示自身優勢的重要窗口，有助於這些國家更有效融入全球產業鏈供應鏈，並實現產業升級。



烏拉圭是首個與中國簽署共建“一帶一路”合作諒解備忘錄的南方共同市場國家。烏拉圭總統拉卡列在鏈博會開幕致辭中說，參展鏈博會是烏拉圭參與共建“一帶一路”的良好實踐，烏方願意進一步參與這類博覽會。



阿拉伯商會聯盟秘書長哈立德·哈納菲代表阿拉伯地區的商會參加鏈博會。他告訴新華社記者，數月前，當鏈博會主辦方發出參展邀請時，阿拉伯商會聯盟“立即”接受邀請。他表示，希望通過參與鏈博會讓更多人瞭解阿拉伯國家，找到合作共贏的機遇。



土耳其這次派出較大規模展團參加鏈博會。土耳其工商業協會中國組及土耳其對外經濟關係委員會土中理事會主席科爾汗·庫爾德奧盧說，土耳其“中間走廊”計劃與“一帶一路”倡議協同對接十分重要，希望能為未來雙邊合作增添新動能。“我們樂見在亞歐大陸，特別是跨裡海地區物流網絡的提質升級。”

