“一丹獎”在港頒授　兩學者獲嘉許

中評社香港12月4日電／據大公報報導，全球最大教育單項獎“一丹獎”昨日在會展舉行2023年頒獎典禮，邀請了香港特區行政長官李家超主禮，向兩名於教育領域為生命、教育體系和社會帶來正面改變的學者和組織，分別頒發教育研究獎和教育發展獎。



李家超在致辭中指出，教育對於實現一個更公平和包容的世界至關重要，認為“一丹獎”在提高全球教育質量、擴大學習機會以及通過開創性貢獻實現包容性方面發揮了重要作用，對香港成為獎項的舉辦地點深感高興。他強調特區政府對教育有全方位投入，包括支持不同背景和需求的學生，並致力推動職專教育。



今屆“一丹獎”向亞利桑那州立大學瑪麗.盧.富爾頓教師學院教授季清華頒發教育研究獎，表揚她設計的ICAP教學框架，提升學生學習成效。而教育發展獎則頒予民眾大學創辦人兼任校長夏.雷謝夫，表彰他創辦了免學費、非盈利性質的在線學歷教育平台，為更多學生提供了優質的高等教育機會。每名得獎者可獲頒獎牌及3000萬港元，其中一半為現金獎，另一半為專案資金，旨在幫助其擴大獲獎專案的規模。



行政長官李家超在頒獎典禮上讚揚季清華的ICAP框架，可以為各級教育提供強而有力的結構，促進明辨及創造性思維培育，使教育工作者有能力為學生創造更有效的教育體驗；而夏.雷謝夫更通過民眾大學，幫助所有人士不論其個人、經濟、地理或政治信仰背景，都有機會接受高等教育，迄今這所免學費、經認證的線上大學已經為200多個國家約13.7萬名學生打開了讀書機會之門，其中便包括1.65萬名難民。



教育是“可改變世界最強大武器”



李家超引述已故南非總統曼德拉形容，教育是“可以用來改變世界的最強大武器”，認為兩位得獎者的貢獻，正說明教育能改變社會和經濟，亦可幫助實現一個更加公平和包容的世界。他表示，教育亦同樣是香港重視的焦點，包括最新施政報告在內已推出多項政策措施，包括增加非本地生名額，提供“一帶一路”獎學金，擴大香港博士研究生獎學金計劃，推動專業教育，並提供更多支持給不同背景和教育需求的學生，又會大力促進教與學，讓教育能有效普及，及將香港打造成國際教育樞紐。

