官商民合作　打造安全網防電騙

中評社香港12月4日電／據大公報報導，騙案無日無之，害人不淺。本港今年上半年平均每14分鐘便發生一宗騙案，有近四成市民曾成為數碼詐騙目標，屬全球最高。如何構建官、民的防騙安全網封殺騙徒？特首李家超在10月26日的施政報告答問會上強調，會對任何罪犯窮追猛打，並加強同內地執法部門和國際合作打擊詐騙。



立法會議員江玉歡及科技罪案警政專家表示，目前的打擊和防騙措施遠遠未夠，希望政府行多幾步，參考內地及外國做法加強源頭堵截，快、狠、准全面打擊遏止騙徒。＼大公報記者 盛德文、黃山（圖、文、視頻）



講起無日無之、不斷急升的詐騙案，立法會議員江玉歡向大公報記者氣憤地表示，身邊好多朋友包括自己和家人都不斷收到詐騙信息，騙徒不但猖獗，手段更是五花八門：有冒認銀行、電訊公司積分換禮品的、有以投資享豐厚回報、有騎劫通訊軟件借錢的、也有以AI人工智能冒認親友借錢的。



通過舉報終止可疑電話服務



“早前一名好朋友年近八旬的父親，就被網絡騙徒騙去了100多萬元的畢生積蓄。另一名好友七旬的阿姨被電騙假冒親人騙去數萬元後，覺得自己好蠢，不斷自責，十多天茶飯不思，最後鬱鬱離世。”



“早前新聞報導一名18歲中學生墮入假扮內地公安的電話騙案後，不幸墮樓身亡，這些事件都令人十分心痛。”她表示，騙徒真是無孔不入，無所不用其極。訪問當天上午就收到一個5字頭的電話發送的短訊，稱有個包裹有問題，需要與××聯繫，“這類的詐騙信息每日不停地自動發送，每個市民每日可能都會收到數條，數量如此龐大，電訊商不可能不知。”



江玉歡表示，政府應參考新加坡、英國等地，除了在防詐宣傳上做足功夫，更會要求電訊公司對可疑電話和短訊進行攔截，而市民也可以通過舉報，要求電訊公司對可疑電話終止服務，減少市民受騙的機率，“這無論是法律上或行政措施，政府同樣可以要求本港的電訊商採取措施，防止詐騙案發生。”

