學習用好AI　說好香港故事

中評社香港12月4日電／據大公報報導，第二場研討會的主題為“善用人工智能說好香港故事”，來自教育界、傳媒界的人士圍繞人工智能如何影響新聞報導發表了自己的看法，他們均認為傳媒從業者應該學習如何用好人工智能，從而節省更多時間進行有創造性的工作。



人工智能助力分析及研究



香港中文大學工程學院副院長、立法會議員黃錦輝表示，隨著人工智能的普及與升級，人們的創作模式產生了改變。ChatGPT的橫空出世更令教育界對於它是否可以在教學中使用產生了爭論。他認為，互聯網在普及過程中亦曾受到同樣的質疑，但如今已經成為學術研究的重要工具，他相信這也是人工智能的必然發展趨勢，因此非常鼓勵學生使用人工智能進行研究，但需要明白應該如何使用。



黃錦輝解釋，進行科學研究需要經歷查找資料，分析資料，選擇與研究對象相匹配的內容，發表自己的意見等幾個步驟，如果使用人工智能生成作業，不僅內容沒有創新性，同時也會影響學生的研究能力。不過，人工智能可以用來進行對比研究，如瞭解不同作者的論文風格，所以人們在使用人工智能前，更重要的是教會它如何思考。如今，人工智能已經可以根據簡單的元素生成新聞報導，新聞從業者亦應思考如何向人工智能提出問題，才會得到一個好的答案，以保證新聞質量。



香港大公文匯傳媒集團全媒體新聞中心總編輯黃曉敏表示，大文集團早前推出六個虛擬主播，這些虛擬主播雖然可以替代傳統主播從事一些程序性、流程化的工作，但傳統主播的個性依然無法體現出來。大文集團推出六位虛擬主播，也是希望利用他們的不同特質進行不同題材的新聞報導，同時希望滿足不同群體的喜好。



黃曉敏認為，人們不應對人工智能產生過度焦慮，因為每個人的競爭力都來自於自己的個性，不用擔心人工智能取代人類的工作，它只會取代不思考、懶惰的人。他表示，隨著人工智能發展，傳媒的商業模式和盈利模式都會隨之改變，業界應該思考如何用好新技術，取代程序性、流程化的工作，而投入更多時間進行創新。他建議利用人工智能，提升中國正面論述在網絡海洋中的比例，講好中國故事與中國香港故事。

