傳媒善用科技　堅持求真精神

中評社香港12月4日電／據大公報報導，“範長江行動”十周年系列活動舉辦了兩場研討會，來自傳媒界、教育界的專家學者分別圍繞“AI時代範長江精神的傳承與創新”及“善用人工智能說好香港故事”兩個主題進行討論。



他們認為，不管在哪個時代，新聞工作者首先要具備的重要素質還是信念和情懷，銘記範長江的求真精神，並將它付諸行動。與會者提醒年輕一代的新聞工作者要與時俱進，緊跟科技發展步伐，學習如何用好人工智能為新聞傳播服務。＼大公報記者 義昊、趙之齊（文） 林少權（圖）



在“範長江行動”十周年系列活動當中，舉辦了研討會。第一場會議主題為“AI時代範長江精神的傳承與創新”，四位專家圍繞AI對新聞傳媒行業帶來的挑戰和機遇進行討論。



提防AI造假新聞



香港新聞工作者聯會副主席郭一鳴認為，新聞的展示和發布方式都會因AI發展而變化，因此年輕一代要緊跟科技發展的步伐，但同時需銘記“範長江精神首先是求真的精神”。他指出，當年範長江到中國西北採訪，便是想親自瞭解紅軍是不是當時大部分媒體報導的樣子，這種求真的信念驅使他歷經十個月、歷程六千公里去尋求答案，並將紅軍的面貌客觀報導出來。他強調，在AI可能帶來造假問題的時代裡，“如何把真相告訴受眾和讀者，這是我們新聞工作者必須要面對的問題。”



香港大公文匯傳媒集團副總編輯吳德祖指出，“AI可以告訴我們曾經做過什麼，但從來不會告訴我們為什麼要這樣做”。他認為，當時範長江寫出紅軍報導時才二十五、六歲，非常年輕，他之所以能歷經艱辛完成這些報導，正是因為有家國情懷的支撐。吳德祖寄語現場青年人：“年輕帶來更多可能性，但同時我們要有目標和情懷，做正確的事情。”

