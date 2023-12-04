柬埔寨首相洪瑪奈會見何衞東

中評社北京12月4日電／12月4日，柬埔寨首相洪瑪奈在金邊會見到訪的中央軍委副主席何衞東。



新華社報導，洪瑪奈請何衞東轉達對習近平主席的誠摯問候和良好祝願。他表示，建交65年來，柬中鐵桿友誼不斷發展，已成為全面戰略合作伙伴。柬新政府堅定支持一個中國政策，堅決反對外部勢力干涉中國內政，將繼續傳承柬中傳統友好。感謝中方在柬面臨困難時及時伸出援手，感謝中國軍隊對柬軍現代化建設的大力支持。近年來，兩軍關係不斷鞏固發展，希望今後繼續加強各領域務實合作。



何衞東轉達習近平主席對洪瑪奈的親切問候和良好祝願。他說，中柬是真正的鐵桿朋友，兩國在維護各自國家穩定、促進繁榮發展的事業中相互支持，共同捍衞國際公平正義，為構建新型國際關係樹立了典範。在兩國領導人戰略引領下，兩軍在高層交往、機制建設、聯演聯訓、人才培養等領域交流合作始終保持高水平發展。中方願同柬方一道，保持各層級溝通、加強統籌設計、打造合作品牌、密切多邊協作，不斷鞏固拓展各領域務實合作，為攜手構建新時代中柬命運共同體作出新的更大貢獻。



訪問期間，何衞東還會見了柬埔寨人民黨主席洪森，與柬副首相兼國防大臣迪西哈舉行會談，就兩國兩軍關係、國際形勢等交換意見。