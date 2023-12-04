弘揚飛虎隊精神，推動美中民間友好

中評社北京12月4日電／據人民網報導，“飛虎隊精神是中美合作和友誼的象徵，希望代代傳承。”近日，美國飛虎隊歷史委員會副總裁馬寬池在參觀位於雲南昆明的大益飛虎文化體驗館時說。



今年72歲的馬寬池是一名生活在美國舊金山的華人，青年時與飛虎隊老兵結下不解之緣，一生致力於飛虎隊歷史研究與精神弘揚，推動美中民間友好。



飛虎隊，全稱“中國空軍美國志願援華航空隊”。二戰時，陳納德將軍率領美國航空志願隊來到中國，與中國軍隊並肩作戰，浴血長空。飛虎隊自1941年8月成立至1945年8月抗戰勝利，共擊毀日機2900餘架次，擊沉日艦44艘。



馬寬池年輕時從事旅遊翻譯。那時，中國剛剛改革開放，大批外國遊客到中國旅遊。“我接待一批美國老人到陝西旅遊時，他們提出想去昆明看看，說曾經在昆明戰鬥過。”馬寬池回憶道，他帶著美國老人們到訪昆明，方知他們是飛虎隊老兵。“老兵們向滇池敬禮，因為他們的戰友當年駕駛飛機與日機在昆明上空作戰，墜毀在滇池。”馬寬池說。



此後，馬寬池陸續接待了多批美國飛虎隊老兵，帶領他們到雲南、廣西、湖南等地探訪曾經戰鬥生活過的地方。在與飛虎隊老兵同行的過程中，馬寬池逐漸被飛虎隊的故事深深吸引，自此開始收集相關歷史資料進行研究。



為讓中美兩國民眾永遠記住這段歷史，馬寬池於2007年籌建成立美國飛虎隊歷史委員會，邀請美退役將軍擔任主席，美國飛行協會會長出任總裁，成員主要是美國飛虎隊老兵及其親友和贊助者。



2015年3月，廣西桂林建立美國飛虎隊桂林遺址公園。“遺址公園在建立之初有些空曠。”馬寬池說，他和美國飛虎隊歷史委員會通過呼籲飛虎隊老兵捐贈和籌資購買，陸續向遺址公園捐贈近3000件歷史文物，其中有陳納德將軍在桂林使用的戰地望遠鏡、絲綢繪制的中國地圖、印著“廣西各界人民向飛虎隊慶功”字樣的橫幅等。

