串聯全台邁向勝選　國民黨選前大造勢起跑

國民黨中央黨部。（中評社 資料照） 中評社台北12月4日電／2024大選日趨白熱化，力拚勝選的中國國民黨4日宣布到明年2024大選1月13日之前，共有15場選前大型造勢活動，突顯地方動員能力及超強陸戰實力，為政黨輪替吹起反攻的號角。



國民黨今天表示，12月份共有8場次，分別為12/5（二）苗栗、12/8（五）台東、12/10（日）花蓮、12/17（日）屏東、12/19（二）新北、12/23（六）台北市、12/26（二）雲林、12/29（五）澎湖。



國民黨指出，1月份則有7場次，依序為1/4（四）基隆、1/5（五）台中、1/6（六）桃園、1/7（日）高雄、1/9（二）嘉義、1/10（三）台南與1/12（五）的選前之夜。



國民黨補充，除這15場已經確認的大型造勢之外，還有上百場的區域“立委”活動，此外其它日期與地點的大型造勢也都會陸續確認增加。



國民黨說，侯康配成軍之後，11/26（日）台南場、12/1（五）宜蘭場與12/2（六）彰化場盛況空前，場場爆滿，展現出民眾對政黨輪替的強烈渴望，以及對國民黨的熱烈期待與支持。



國民黨強調，選前之夜1/12（五）將全台大串聯，為國民黨2024候選人侯友宜、副手候選人趙少康與全台各地奮戰的區域與不分區“立委”候選人應援，屆時歡迎各縣市支持者踴躍參加，一起為國民黨及“中華民國”加油，齊心邁向政黨輪替，讓台灣再出發、贏回“中華民國”。