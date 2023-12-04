中泰電力合作推動共建“一帶一路”發展

中評社北京12月4日電／據人民網報導，10月16至19日，泰國總理賽塔·他威信來華出席第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇並進行正式訪問。中泰雙方高度評價兩國共建“一帶一路”合作成果，提出將以“一帶一路”倡議提出十周年為重要契機，推動“一帶一路”倡議同泰國新發展戰略對接，落實好《中華人民共和國政府與泰王國政府關於共同推進“一帶一路”建設的合作規劃》，實現兩國高質量、可持續的共同發展。



在“一帶一路”共商共建共享的原則下，中泰兩國在電力合作方面取得了豐碩成果。今年12月初，泰國國家電力局驗收團隊見證通過了中國企業參與建設的奧派2號變電站、華薩龍變電站和邦薩瑪變電站氣體絕緣封閉式組合開關出廠試驗，標誌著中國企業順利進入泰國電力核心市場。



今年5月，中泰羅勇工業區的電力項目安裝時，正值泰國的熱季。熾熱的太陽炙烤著大地，伴隨著隨時可能到來的降雨，給室外施工的變電站安裝提出了極大考驗。面對這一問題，中國企業中國電氣裝備集團平高集團有限公司積極應對，公司泰國市場負責人王飛龍說：“氣體絕緣封閉式組合開關設備是變電站的核心設備，高溫和降雨將會造成環境濕度激增，大大增加現場安裝中水分控制的難度，為工程質量提出了極大的挑戰。我們作為中國企業，必須保證高質量的產品和服務，助力中資企業在泰國的發展。”



近年來，泰國積極推進“東部經濟走廊”和“泰國工業4.0”與共建“一帶一路”倡議深度對接，兩國在經貿、投資、新能源、高科技等領域不斷取得亮眼成績。越來越多的中國企業乘著“一帶一路”的東風，在泰國落地扎根，中泰經貿合作迎來新的機遇期。來自中國的光伏企業2021年在泰國羅勇府投資建設了一座光伏工廠，得益於中國設計，在泰國生產的光伏組件順利進入歐美市場，市場的快速發展推動了其在春武裡府和巴真府分別新建一座組件工廠和一座電池工廠。中國企業平高集團與泰國企業合作參與工廠變電站的總包工程，僅用6個月就順利完工，刷新了泰國當地變電站總包工程工期的記錄。中國的高質量產品、快速的履約速度和積極的服務，獲得當地好評，並助力中國新能源企業在泰國扎根、服務全球。



隨著共建“一帶一路”推進，未來的中泰電力合作將進一步深化，並給各方帶來更多的發展機遇。今年7月，中國企業設計生產的供電設備順利完成在泰國宋卡府丹諾變電站的安裝和試驗，這是中國電力企業在泰國交付的第一台混合式氣體絕緣開關，代表著中國的電力裝備產品質量和履約能力得到泰國電力核心市場的認可。



泰國商業部高級貿易專員蓬皮表示，中國連續10年成為泰國最大貿易夥伴，2022年雙邊貿易額達1350億美元。泰中兩國經貿合作領域廣泛、合作程度深厚，泰方希望與中方在數字經濟、綠色發展、新能源等領域開展更多合作。隨著中國電力企業積極參與在泰國投資建設和泰國電力網絡的發展，泰中能源領域合作將實現更大發展，推動共建“一帶一路”取得更多成果。