中阿青少年足球賽暨氣候行動漫畫展杜拜舉行

中評社北京12月4日電／據人民網報導，12月3日，在《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會（COP28）於阿聯酋杜拜舉辦之際，作為COP28中國代表團重要配套活動的中國—阿聯酋青少年足球賽暨氣候行動漫畫展在杜拜順利舉行。



活動由中國生態環境部環境與經濟政策研究中心、中國駐杜拜總領館、中國新聞網、“一帶一路”綠色發展國際聯盟主辦，中國銀行杜拜分行協辦。



中國生態環境部副部長趙英民，阿聯酋沙迦酋長國謝赫·默罕默德親王、謝赫·阿哈里斯親王、謝赫·薩義德親王，中國駐杜拜總領事李旭航，中國生態環境部環境與經濟政策研究中心副主任胡軍，中國新聞社副總編輯、中國新聞網總裁俞嵐，中國銀行杜拜分行行長潘鑫源等中阿兩國嘉賓以及來自杜拜的華僑華人、中阿兩國青少年、中資企業代表等出席活動。



趙英民在致辭中表示，推動全球發展、建設清潔美麗世界是當代青年的責任。中阿青少年要積極行動起來，做全球氣候治理生力軍。也希望全世界青年團結起來，為構建人類命運共同體貢獻青春智慧與青春力量。



謝赫·默罕默德親王表示，體育和繪畫都是全球通行的語言，能夠跨越文化差異和語言障礙，幫助不同國家的人心靈相通。適逢COP28在杜拜舉辦，在同一片藍天下舉辦綠色低碳主題的友誼足球賽和漫畫展活動，既富有創新性，也能很好地吸引公眾參與。



李旭航表示，中阿友好交往源遠流長，青少年是中阿傳統友誼的傳承者，是雙方友好合作的推動力量和希望所在。他表示，相信在波瀾壯闊的未來行程中，中阿青少年一定能接好中阿友好的接力棒，讓綠色低碳理念深入人心，讓友好合作歷久彌堅，為構建面向新時代的中阿命運共同體貢獻青春力量。



胡軍表示，中阿青少年足球賽暨氣候行動漫畫展旨在通過豐富多彩的線下活動，呼籲海內外民眾尤其青少年一代，關注全球氣候變化、講好中國生態文明建設故事，傳播人類命運共同體理念，攜手推動全球綠色可持續發展。



俞嵐表示，這是中新社COP28系列配套活動的重要組成部分，也是中新網旗下中新公益首次走出國門舉辦的一場重要活動。中阿青少年足球賽暨氣候行動漫畫展嘗試以體育為平台、以漫畫為媒介，融合公益和低碳兩個維度，以提升公眾尤其是青少年的綠色低碳意識，呼籲各方更廣泛深入地參與到應對氣候變化的全球行動當中。



隨著裁判一聲哨響，分別代表華裔青少年和阿聯酋青少年參賽的杜拜龍十二足球俱樂部和fair play俱樂部的小球員們在杜拜足球學院綠茵場上展開了激烈的拼搶。最終，杜拜龍十二足球俱樂部在當天的比賽中獲勝。現場嘉賓為參加活動的青少年頒發了足球賽和漫畫展公益證書。



據介紹，氣候行動漫畫展以“低碳”為主題，包括追尋當下碳足跡（低碳生活方式、經濟與低碳協同發展等）、呼籲減少碳排放、期望的低碳未來三個內容版塊。作品征集活動一經發出，引發世界各地廣泛關注。截至11月18日，漫畫展共征集到來自世界各地的300多幅參賽作品，其中年齡最小的作者僅有3歲，最年長的作者72歲。經評審，共選出入圍作品100幅，入圍部分優秀作品已於11月30日起在COP28中國角展出，同時亦在中國新聞網同步展出。