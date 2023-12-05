中評現場：經民聯舉辦區議會選舉誓師大會

經民聯區議會選舉誓師大會現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港12月5日電（記者 盧哲）2023年區議會選舉將於12月10日舉行。經民聯4日舉行“2023年區議會選舉誓師大會”，為10位地區直選候選人、10位地區委員會界別候選人，共20位候選人打氣。經民聯執委、核心成員，經民聯區議會選舉候選人、義工及同鄉社團領袖等社會各界人士逾百人到場，呼籲選民當日踴躍投票。



經民聯主席盧偉國表示，距離12月10日的區選投票日僅餘6日，經民聯候選人馬不停蹄聽取市民心聲，他們長期服務社區，有扎實根基。盧偉國說，今次選舉讓經民聯進一步聽到市民意見和拚經濟為民生的心聲。經民聯過往推出多項舉措，監督政府做實事，力推的屋邨、舊大廈重建，得到市民支持。在接觸市民時聽到市民的祝福、打氣、訴求等心聲，令他深感責任重大，亦倍感使命光榮。他說，通過選舉活動，讓市民更加瞭解完善選舉制度後的這場公平公正的選舉活動，讓市民感受“愛國者治港”原則下香港更美好的明天。他又對來自各年齡段的義工日以繼夜地陪伴表示感謝。盧偉國說，直選競爭激烈，選情嚴峻，希望經民聯取得靚麗成績，盼對政府出謀獻策能得到進一步落實，寄語大家繼續堅持努力，永不放棄，一定可以大獲全勝。